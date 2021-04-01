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سياسي

دراسة جديدة لمؤسسة ماعت عن حماية الأعيان أثناء النزاعات

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:14 م
مؤسسة ماعت للسلام
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
محمد الشريف
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أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة تحت عنوان «حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة: دراسة حالة اليمن» ناقشت القواعد القانونية التي تحمي الأعيان المدنية والمدنيين في النزاعات المسلحة.

أوضحت الدراسة الوضع في اليمن حيث تم استهداف عدد ضخم من الأعيان المدنية والمدنيين في مناطق الصراع، وسلطت الدراسة الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي سواء باستهداف الأعيان المدنية في مأرب، أو إطلاق الصواريخ البالستية بشكل عشوائي على المدنيين والتجمعات السكنية في المدن الأخرى.

كما رصدت الدراسة سقوط 232 ضحية جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن خلال عام 2020، بينهم 23 من النساء و44 طفل وتم استهداف 39 عين أثري وديني وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة و17 مدرسة للأطفال.

من جانبه قال الخبير الحقوقي، أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، بأنه على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحظر في العموم الهجمات ضد الأعيان التي تعتبر بطبيعتها مدنية، إلا أن مليشيا الحوثي استمرت في استهداف عدد ضخم من الأعيان المدنية والمدنيين خاصة في محافظة مآرب، حيث قامت بإطلاق الصواريخ البالستية بشكل عشوائي على المدنيين والتجمعات السكنية ضاربة بكافة المواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط. وحذر عقيل من أن اليمن سوف تشهد في بعض المحافظات أزمة مشتقات نفطية خانقة، بخلاف الأزمة الإنسانية التي تعيشها حاليا، وذلك بسبب تعذر دخول الإمدادات النفطية بسبب الصراع الدائر، الأمر الذي سيؤدى إلى حدوث شلل شبه تام في العديد من القطاعات وبالأخص القطاع الصحي.

أضاف عقيل أن اليمن شهدت منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في عام 2015 مقتل وجرح أكثر من 200 ألف مدني، كما أن هناك ما يقرب من 16 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة. وأوصي عقيل بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتفادي حدوث تلك الأزمة المتوقعة والالتزام بما نص عليه البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

فيما أفادت نورهان مصطفى؛ مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، أن الأوضاع الصحية في اليمن شهدت مزيدًا من التدهور، حيث تعرضت المؤسسات الصحية إلى اعتداءات مستمرة من قبل مليشيا الحوثي مما حال دون وصول مساعدات طبية إلى محتاجيها والعمل على عرقلة وصولها، فضلًا عن تعطيل مرافق طبية وتدمير العشرات من المستشفيات.

وأوصت بالالتزام بالمبادئ الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية وتحديدًا الأعيان الطبية وفقا اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

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