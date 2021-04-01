«السكة الحديد»: توفير قاعات «vip» داخل المحطات الرئيسية

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه سيتم توفير قاعات "vip"، في المحطات الرئيسية في الوجهي البحري والقبلي لتوفير مستوي خدمة مميز لجمهور الركاب.وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم توفير قاعات "vip" خلال الأشهر المقبلة فى محطة مصر بالإسكندرية حرصا من الهيئة على توفير خدمات جديدة للركاب توفر لهم الراحة خلال رحالتهم داخل مرفق السكة الحديد.