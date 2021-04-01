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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علاوة دورية جديدة».. «ليوني لإنتاج الضفائر الكهربائية» تستجيب لمطالب العمال

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:51 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أصدر مجلس إدارة شركة ليوني وايرنج سيستمز لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، صرف علاوة دورية جديدة بنسبة 7%، بالإضافة للعلاوة التي كانت إدارة الشركة قد قررتها الخميس الماضي بنسب تتراوح ما بين 7 و 13%، لتصبح العلاوة تتراوح من 14% إلى 20% بدلا من 7 إلى 13%، وكذا مبلغ مقطوع يبدأ من 400 جنيه، إلى 850 جنيه، بحسب سنوات الخدمة.

وأوضح مجلس الإدارة أن تقوم لجنة فنية من إدارة المجموعة بألمانيا، بدراسة شاملة لتطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة للعاملين خلال الفترة المقبلة، وإضافة خدمات صحية إضافية، ومحاولة ضم أسر العاملين لمنظومة الخدمات الصحية بالشركة.

ورحب العمال بالقرارات الجديدة انتظارا إلى بدء اللجنة المزمع تشكيلها للانتهاء من تطوير أعمال المنظومة الصحية، وفقا لوعود إدارة مجموعة ليوني بألمانيا.

وكان عمال الشركة قرروا تعليق إضرابهم عن العمل، والذي كانوا قد بدأوه الخميس الماضي، احتجاجا على نسبة الزيادة السنوية التي أقرتها الإدارة بنسبة 7% من أساسي الأجر، مطالب الإدارة بالوفاء بوعدها وزيادة الحد الأدنى للأجر بالشركة إلى 3000 جنيه لمواكبة الزيادات في الأسعار المتلاحقة، ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة وتحديد الزيادة السنوية بقيمة 15% لكل العاملين بالشركة دون تفرقة.

وبعد مفاوضات، اتفق الطرفان على تعليق الإضراب، ووعدهم بنقل مطالب العمال ووجهة نظرهم إلى إدارة الشركة الأم في ألمانيا، وانتظار ردها على المطالب في موعد أقصاه اليوم الخميس، واستجاب العاملون لإدارة فرع الشركة، وعلقوا الإضراب والعودة إلى العمل.

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