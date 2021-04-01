13 أبريل.. وزير الخارجية الروسى يزور إيران لبحث العلاقات الثنائية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيزور إيران في 13 أبريل الجاري؛ لمناقشة التعاون الثنائي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.وقالت الناطقة الروسية- خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس: "سيقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة عمل في 13 أبريل إلى طهران، بدعوة من وزير الخارجية الإيراني".وأضافت: "من المتوقع أن يجرى تبادل وجهات النظر- أثناء هذه الزيارة- حول عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا، وأفغانستان، واليمن، وفي منطقة الخليج".