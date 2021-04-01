«إحنا بتوع الأوزوريس» مسلسل إذاعي لآيتن عامر في رمضان

يسجل الفنان أكرم حسني حلقات مسلسله الإذاعي "إحنا بتوع الأوزوريس" الذي تعاقد عليه منذ أيام مع شركة إنتاج راديو وان.تشارك أكرم حسني بطولة المسلسل الإذاعي الفنانة آيتن عامر، ويدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي وتم تسويقه للبث في أيام الشهر الفضيل على موجات إذاعة نجوم إف إم.من جهة أخرى، يستعد أكرم حسني لاستئناف تصوير فيلم "العميل صفر" بعد الموسم المضاني وهو فكرة محمد سامي وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونًا جديدًا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل، التى حققت نجاحًا كبيرًا.