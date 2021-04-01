«المالية»: 9.8 مليار جنيه لدعم الصناعه خلال عام

رصدت وزارة المالية 9.8 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة خلال 2020-2021 بزيادة 17.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق.وتم رصد 5 مليارات جنيه لتخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع الصناعات، ليصبح بسعر 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية، و4 مليارات جنيه لتخفيض تعريفة الكهرباء لجميع الصناعات، و292 مليون جنيه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.