بروفات نهائية لاحتفالية نقل المومياوات الملكية

يجري الموسيقار هشام نزيه البروفات النهائية لاحتفالية موكب نقل 22 مومياء لملوك مصر القدماء من المتحف المصرى بميدان التحرير متوجهين إلى المتحف القومى للحضارة.قال هشام نزيه، لـ"الدستور" إنه يجري حاليًا بروفات نهائية للاحتفالية حيث قام بتنفيذ جميع المقطوعات الموسيقية الخاصة بالاحتفالية، إضافة إلى تلحين كل من أغنية أنا مصر الذي يقدمها الكينج محمد منير، إضافة إلى أغنية الديو التي تقدمها كل من المطربتين ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب.أضاف نزيه أنه يشعر بالفخر للمشاركة في الحدث التاريخي الذي ينتظره العالم أجمع، مؤكدًا أن الاحتفالية ستكون حديث شعوب العالم.أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الحدث العالمي المقرر انطلاقه السبت المقبل يضم 22 من المومياوات الملكية وسيبدأ خط سيره من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 لملكات.