«الأنفاق»: تمكنا من توفير الجر الكهربائي خلال 4 سنوات

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، تمكنت خلال الأربع سنوات الماضية لأول مرة من توفير الجر الكهربائي في مصر، سواء القطار السريع أو الترام أو المونوريل.وأضاف رئيس الهيئة، فى تصريحات للدستور، إن الهيئة القومية للأنفاق تسعي لإنهاء مشروعات خطوط المترو الجديدة الممثلة فى الخط الرابع لربطه مع الخطوط الأخري وخلق شبكة متكاملة من الأنفاق تسهل على المواطنين الحركة وتقلل المجهود، وبالتالى تساهم بشكل أساسي فى إنهاء الزحام وتوفير وسيلة نقل نظيفة وسريعة.