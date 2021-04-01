اندلاع حريق فى مخزن موبيليا أسفل عقار سكنى بالغردقة

اندلع منذ قليل حريق في مخزن موبيليا أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة الدهار في الغردقة، وجارِ التعامل معه واتخاذ الإجراءات حياله.تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد باندلاع حريق أسفل عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق، والبحث عن المصابين.