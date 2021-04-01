4479 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل 4479 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم: أن هذا الرقم يمثل ارتفاعًا عما تم تسجيله أمس وكان 4052 حالة.وأضافت الشبكة: أن المملكة المتحدة سجلت 51 وفاة جديدة، ما يجعل إجمالي الوفيات 126 ألفا و764 شخصا.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في بريطانيا ارتفع بذلك إلى 4 ملايين و350 ألفا و266 حالة.