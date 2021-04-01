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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تبدأ المرحلة الأولى لتدريب مديري المدارس الابتدائية

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:14 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلي إدارات التدريب بالمحافظات لمناقشة السلوكيات المهنية التي تتطلبها المرحلة الحالية لمديري المدارس، وتفعيل مجتمعات الممارسة فى ظل جائحة كورونا التي أدت إلى تغيير السلوكيات المهنية المتعارف عليها لدى الكوادر التعليمية بالمدارس لتأسيس مجتمعات التعلم من خلال تطوير السلوكيات المهنية، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين.

جاء ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة لجميع فئات العملية التعليمية خاصة فى ظل التغيرات الجديدة، واستحداث طرق جديدة للتقييم واستكمًالا لدور إدارات التدريب في التنمية المهنية والتدريب القائم على رأس العمل وتفعيل وحدات التدريب فى المدارس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يشمل التدريب على إدارة البيئة المدرسية فى ظل الظروف المستجدة فى موضوع المشاركة المجتمعية، والعلاقات الخارجية، والقيادة، والإشراف التربوي، والتحفيز، والدعم فى سلوكيات متابعة وتقييم عمليات التعليم والتعلم، وبناء برامج تشاركية مع المجتمع المحلى، وشرح الكتب الدورية والقوانين المنظمة للعمل، وتوزيع المسؤوليات طبقًا للمستجدات، وتحفيز وتشجيع المعلمين على حضور التدريبات المهنية.

كما تم الاتفاق على أن يتطرق التدريب إلى التنمية المهنية المستدامة فى موضوعات الرؤية والتخطيط والتدريب فى سلوكيات إدارة الموارد المتاحة لتعزيز رؤية مصر 2030، على أن يشارك العناصر البشرية فى خطة تحسين المدرسة، ووضع منهجية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ودعم وحدات التدريب ودمج التقنيات الحديثة في التعليم.

وتم الاتفاق على أن يكون التقييم بما يتناسب مع الوضع الحالى وتغيير أساليب التقييم فى موضوعات التقويم المستمر والتغذية الراجعة فى السلوكيات، وتطوير أساليب رصد وتقويم الممارسات المهنية للمعلم، ووضع آليه لتقييم ومتابعة أداء المعلمين فى الفصول الافتراضية والتقييم الإلكتروني، وتشجيع المبادرات والنجاحات الفردية والجماعية، وإعطاء التغذية الراجعة وآراء فعالة لتحسين الأداء والتي شاركت في إعدادها إدارات التدريب بالمديريات التعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى بمديري المدارس الابتدائية في الأسبوع الثاني من أبريل تتضمن 5 أيام تدريبية (يومان مباشر، ويومان عن بعد، واليوم الأخير مباشر).

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