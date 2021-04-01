السعودية تتراجع عن خفض إنتاج النفط

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن العزيز وزير الطاقة السعودي، اليوم الخميس، إنه من الممكن تعديل مستويات الإنتاج في الاجتماع القادم لتحالف "أوبك+" في 28 أبريل.وقرر تحالف "أوبك+"، عقب اجتماع له اليوم زيادة إنتاج النفط تدريجيًا اعتبارًا من مايو المقبل.وأكد وزير الطاقة السعودي أن المملكة ستقوم بالتراجع عن الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا على مدار ثلاثة أشهر، مما يعيد 250 ألف برميل يوميا في مايو، و350 ألف برميل يوميا في يونيو و400 ألف برميل يوميا المتبقية في يوليو.وأضاف وزير الطاقة السعودي: "لم تتم مناقشة أسواق النفط مع المسؤولين الأمريكيين".ويموجب اتفاق "اوبك+" الجديد ستتم زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًا في شهر مايو ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًا في يوليو.