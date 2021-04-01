«حياة كريمة» تسدد جدية التصالح لـ22 أسرة في 5 محافظات

استجابت مؤسسة حياة كريمة لاستغاثة بعض المواطنين، تزامنًا مع نهاية المدة المقررة من الحكومة للتصالح وانتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء.وقامت المؤسسة؛ سعيًا لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة التصالح حياة، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بدفع جدية التصالح لـ22 أسرة، بإجمالي 61 ألف جنيه.وأكدت المؤسسة، في بيان الخميس، أنها سددت مبالغ التصالح في 5 محافظات (الغربية- الوادي الجديد- سوهاج- المنوفية - الجيزة)، وذلك مع انتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء.وتأتي مبادرة التصالح حياة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كمحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية.