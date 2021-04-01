رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة» تسدد جدية التصالح لـ22 أسرة في 5 محافظات

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:18 م
جريدة الدستور
صقر محمد
طباعة
استجابت مؤسسة حياة كريمة لاستغاثة بعض المواطنين، تزامنًا مع نهاية المدة المقررة من الحكومة للتصالح وانتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء.

وقامت المؤسسة؛ سعيًا لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة التصالح حياة، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بدفع جدية التصالح لـ22 أسرة، بإجمالي 61 ألف جنيه.

وأكدت المؤسسة، في بيان الخميس، أنها سددت مبالغ التصالح في 5 محافظات (الغربية- الوادي الجديد- سوهاج- المنوفية - الجيزة)، وذلك مع انتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء.

وتأتي مبادرة التصالح حياة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كمحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية.

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

تردد قنوات الأطفال| تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد