كيف يمكن أن يؤثر السكر على دماغ طفلك؟

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يشربون المشروبات السكرية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة في وقت لاحق من حياتهم.وأعطى باحثون أمريكيون الفئران مشروبًا سكريًا، وبعد ذلك عندما كانوا بالغين، أعطوهم اختبارين للذاكرة لمقارنة أدائهم.ووجدوا أن منطقة الحُصين، وهي منطقة من الدماغ جزء لا يتجزأ من وظيفة الذاكرة، تعاني من ضعف في القوارض التي تتغذى بالصودا مما أدى إلى مشاكل في الذاكرة، ووفقًا لما جاء بتقرير "ديلى ميل" البريطانية.ويعتقد الباحثون أن المشروب يغير "الميكروبيوم" المعوي للفرد وهذا بدوره يعدل الجينات في الحُصين التي تضعف الوظيفة.وأكد الباحثون، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع إلى ست سنوات يحصلون على 19 جرامًا كحد أقصى في اليوم من السكر.من جانبها قالت الدكتورة إميلي نوبل، كبيرة الباحثين في الدراسة بجامعة جورجيا: "يبدو أن استهلاك السكر في الحياة المبكرة يضعف بشكل انتقائي التعلم والذاكرة في المخ".وكشف تحليل ميكروبيوم الأمعاء في الفئران أيضًا أن استهلاك المشروبات المحلاة كان له تأثير ضار على الذاكراة والمخ بشكل عام.ويعتقد الباحثون أن هذا دليل على أن الضعف الإدراكي من المشروبات الغازية ناتج عن تغيير المشروبات الميكروبيوم في أمعاء الفرد.