«ولاد البلد» داخل مدارس قرى الأقصر ضمن مشروع التجوال

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه ابتداءً من الخميس، تبدأ أولى العروض داخل القرى بمحافظة الأقصر، والتي تبدأ بعرض "ولاد البلد"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان خالد النجدي.يقدم العرض حتى الثلاثاء المقبل ٦ إبريل في مساءً بقرى الطود بمركز الطود الدير وأصفون بمركز إسنا، أبو قليعي والغرز بحاجر أرمنط الحيط، ومركز القرنة، حيث يصل المسرح الاحترافي إلى العمق المصري داخل القرى، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والذي وضع خطته البيت الفني للمسرح، وتنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني.يقول محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، إن العرض يقدم داخل مدارس القرى، وهو مستوى آخر من التقارب مع الجمهور، حيث إنه وعلى الرغم من صعوبة التواجد لتقديم عروض مسرحية داخل القرى نظرا لصعوبة توفير متطلبات العروض المسرحية، إلا أنه وبالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالمحافظة تغلبنا على هذا التحدي واستطعنا تنظيم ٦ ليالي عرض متتالية بـ ٦ قرى مختلفة داخل محافظة الأقصر.عرض "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، قانون الخدمة المدنية، والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.