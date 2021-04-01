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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:01 م
كذبة إبريل
كذبة إبريل
ايهاب مصطفى
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لا أحد يعرف تحديدًا متى بدأت كذبة إبريل، وأكثر الأمور المتواترة تقول إن ذلك حدث في فرنسا بسبب تغيير في التقويم.

التقويم الفرنسي
ما حدث أنه بعد تبني التقويم المعدل الذي وضعه شارل التاسع 1564، وكانت فرنسا أول دولة تعمل بهذا التقويم وحتى ذلك التاريخ كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في 21 مارس وينتهي في الأول من أبريل بعد أن يتبادل الناس هدايا عيد رأس السنة الجديدة.

ثم جاء البابا غريغوري الثالث عشر بنهاية القرن السادس عشر وعدل التقويم ليبدأ العام في 1 يناير، وتبدأ احتفالات الأعياد من 25 ديسمبر، وأطلق الناس على من ظلوا يحتفلون حسب التقويم القديم تعليقات ساخرة لأنهم يصدقون "كذبة أبريل"، لكن قصص كانتربري للكاتب جيفري شوسر انتقدت هذه النظرية وقالت إن حكايات "كذبة أبريل" تعود للقرن الرابع عشر وقبل قدوم البابا غريغوري الثالث عشر.

بدأ في الهند
ويرى باحثون أن هناك علاقة قوية بين الكذب في أول أبريل وبين عيد هولي المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 مارس من كل عام وفيه يقوم بعض البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا مساء اليوم الأول من أبريل.

وقت الشفاعة
وهناك جانب آخر من الباحثين في أصل الكذب يرون أن نشأته تعود إلى القرون الوسطى إذ أن شهر أبريل في هذه الفترة كان وقت الشفاعة للمجانين وضعاف العقول فيطلق سراحهم في أول الشهر ويصلي العقلاء من أجلهم وفي ذلك الحين نشأ العيد المعروف باسم عيد جميع المجانين أسوة بالعيد المشهور باسم عيد جميع القديسين.

الكذب المباح
واتفقت معظم المصادر في أن يكون هذا هو السبب الأرجح لبداية هذه الفكرة، ولكن الترسيخ لها بدأ بعد ذلك حيث انتشرت في وسائل الإعلام العديد من الكذبات التي تسببت في هلع المواطنين في دول كثيرة، ووقت اتضاح الموقف يعلنون أنهم في الأول من إبريل وأن ما حدث كان كذبة، ومن هنا انتشرت هذه العادة.

الكذب في وسائل التواصل
زادت وسائل التواصل من انتشار كذبة إبريل، والعديد من رواد هذه المواقع يحتفلون في بداية هذا اليوم بكتابة كذبة يكون تأثيرها شديدا، ومن هنا انتشرت هذه العادة حتى وصلت إلى كل دول العالم تقريبا.

استخدامها في السينما
كان لرسوخ كذبة إبريل في الأذهان العربية كبيرا، وهو الأمر الذي جعل إسماعيل يس أن يكون بطلا لفيلم يسمى كذبة إبريل، وتدور أحداثه حول إسماعيل الذي كانت زوجته تركية وغنية جدًا، فحاول أن يحتال بمالها لينتصر به على الرجل الذى ينافسه فى حب الراقصة (سناء)، فتظاهر بالشروع فى الانتحار، مدعيا أن له أبناء من زوجة سابقة متوفاة، وأنه لا يستطيع الانفاق على تربيته وتأثرت الزوجة، وتعهدت بتربية الابن المزعوم مع تركه مقيما بعيدا عنها، احتراما لعواطفه نحوها كزوجة أب. كذبة صدقتها زوجة فأوقعت البطل فى طوفان من الكذب كاد يغرق فيه الجميع. فهو يحرج من السؤال عن اسم ابنه، فيذكر اسم ابن منافسه وتضبط زوجته صورة الراقصة فى جيبه، فيدعى أنها صورة ابنة صديقه من زوجة سابقة غير زوجته الحالية ويفاجأ بوجود علاقات غرامية بريئة بين ابنته وابن منافسه.

أشهر كذبات إبريل
الكثير من الكذب الذي صدقه الكثيرون ثم اكتشفوا فيما بعد أنها خدع الاول من إبريل، فتارة تذيع BBC عن زراعة مكرونة وأن هناك موسمًا لحصادها ويتفاعل معها الجميع، وتارة تزعم اكتشاف باحثين لسلالة من طيور البطريق التي يمكنها الطيران، كما أذيعت في برامج انهيارات أبراج وتصدع كباري وغزو من عالم آخر والعدي من الأشياء التي كانت تتسبب في هلع المواطنين ويتبين في الأخير أن الامر هو كذبة إبريل، ولم تتأخر شركة جوجل عن الحدث فقد أعلنت في مرة عن مشروب يحفز الذكاء والقوة وانتشر الخبر إلى أن تبين أنه كذبة إبريل، والعديد من المواقف حول العالم والتي كانت عبارة عن كذب لأن اليوم أول إبريل.

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