وفد «حياة كريمة» يتابع تنفيذ مشروعات المؤسسة بالمنيا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، والعميد محمود صبحي، مساعد المستشار العسكري، وأحمد العمدة، منسق المؤسسة بالمنيا قاموا بزيارة تفقدية لمشروعات حياة كريمة بمدينة ملوى بقرى (أبوقلته - الإدارة - عرب بني خالد)، للوقوف على آخر مستجدات المشروع في القرى المستهدفة.قالت المؤسسة، في بيان الخميس، إنه تم خلال الزيارة متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية أبو قلتة، حيث يجري حاليًا عمل شبكات الانحدار الخاص بالصرف الصحي.كما تم تفقد مدرسة أبو قلتة الابتدائية التي تم رفع كفاءة المبنى بها، ومدرسة عثمان بن عفان بقرية الإدارة التي تم انتهاء مرحلة القواعد المنفصلة بها، فضلًا عن متابعة محطة المعالجة لمحطة الصرف الصحي ابو قلتة بقرية عرب بني خالد وجارى أعمال الحفر.