رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

"طلعت مصطفى" توقع شراكة مع "تراي فكتوري" لتنظيم أكبر ماراثون للجري في مدينتي

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:45 م
جريدة الدستور
طباعة
في إطار حرصها للحفاظ على صحة سكانها، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة-أكبر مطور عقاري في مصر-توقيع عقد شراكة مع شركة تراي فكتوري، لتنظيم مارثون للجري بمشروع مدينتي، وذلك ضمن جهود المجموعة لدعم رؤية مصر 2030 الرامية إلى تشجيع ممارسة الشباب للرياضة، وتشجيع سكان مدينتي لممارسة الرياضة بانتظام، وسط المناظر الخلابة والهواء النقي والأجواء الطبيعية الساحرة التي تتميز بها مدينتي، والتي تجعلها واحدة من أفضل الأماكن المناسبة لممارسة رياضة الجري في مصر.

حضر توقيع عقد الشراكة عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، أيمن حقي الرئيس التنفيذي ومؤسس تراي فكتوري، والكابتن محمد زيدان لاعب المنتخب القومي لكرة القدم السابق، ولفيف من وسائل الإعلام والصحفيين.

ويعقد مارثون مدينتي للجري، يوم 28 مايو المقبل، وسيكون من أكبر وأقوى مسابقات الجري التي تقام في مصر، وسيتم تنظيمه برعاية وزارة الشباب والرياضة وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وسيشهد ماراثون مدينتي مشاركة كبيرة من المتسابقين، الذين سيصل عددهم إلى نحو 5 آلاف متسابق، وسيشمل الماراثون 3 أنواع من السباقات؛ سباق جري لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق جري 10 كيلو مترات، وسباق 21 كيلو مترا، ليناسب المارثون مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية.

وستتولى شركة تراي فيكتوري، وهي واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، تنظيم ماراثون مدينتي وفقًا لمعايير احترافية، مثل استخدام نظام توقيت My Laps في ماراثون مدينتي، وهو النظام المتبع في الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية، كما يشارك عدد من المؤسسات الخيرية في رعاية الماراثون منها مؤسسة "بهية" ومؤسسة "نية".


أعرب عمر هشام طلعت مصطفى، ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته لتنظيم أكبر ماراثون للجري في مصر بمدينتي لتشجيع السكان والشباب على ممارسة الرياضة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يتطلب ضرورة الحفاظ على صحة المواطنين بالانتظام في ممارسة الرياضة، مشيدًا بالتعاون مع شركة تراي فيتكوري لتنظيم الماراثون، والتي تتميز بخبرة واسعة في هذا المجال.

أضاف عمر طلعت، أن المجموعة بدأت الإعداد واتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان نجاح ماراثون مدينتي وخروجه بأفضل صورة، منوهًا إلى أنه سيتم تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتي وتحديد مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة مميزة تطل على البحيرات، كما ستتولى المجموعة توفير التأمين للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون، وفي ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة في أحداث «سلة الأهلي والزمالك»

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين