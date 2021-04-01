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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السودانية تؤكد تعزيز التعاون مع أمريكا

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:55 م
الشرطة السودانية
الشرطة السودانية
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أكد الفريق أول شرطة خالد مهدي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة السودانية، أن رئاسة قوات الشرطة تسعى إلى تعزيز التعاون الشرطي مع الولايات المتحدة في مجال التدريب ورفع القدرات ومجالات التحقيق الجنائي الخاص بإنفاذ القانون ومكافحة المخدرات وتهريب البشر وأمن المطارات إضافة الى تبادل المعلومات والخبرات.

والتقى مدير عام قوات الشرطة السودانية، اليوم الخميس، مع أندرو جونسون الملحق الأمني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، بحضور الفريق شرطة عنان حامد محمد رئيس هيئة التدريب.

وشدد مدير عام الشرطة السودانية، على حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة على تعزيز وتفعيل مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة الخاصة بتدريب ورفع قدرات منسوبي الشرطة للاضطلاع بدورها في تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، أشار الملحق الأمني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الشرطة السودانية في حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية بالسودان، مما يتطلب تقديم الدعم الفني لها ولمنسوبيها عبر مختلف مجالات العمل الشرطي بواسطة خبراء من الشرطة الأمريكية لتحقيق مزيد من الجاهزية لقوات الشرطة السودانية.

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