4974 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

أعلنت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 آلاف و974 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و98 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 672 ألفًا و931 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفًا و530 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 605 ألفًا و274 حالة.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب إلى الآن حوالي 129 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و830 ألف شخص حتى الآن.