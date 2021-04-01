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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4974 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:54 م
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 آلاف و974 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و98 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 672 ألفًا و931 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14 ألفًا و530 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 605 ألفًا و274 حالة.

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب إلى الآن حوالي 129 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و830 ألف شخص حتى الآن.

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