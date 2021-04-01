«الدفاع الأمريكية» تكشف حقيقة سحب قواتها من الخليج

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، التزام الولايات المتحدة بأمن منطقة الخليج العربي، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تقوم بإعادة عمليات الانتشار.وشددت الخارجية الأمريكية على أن شركاء واشنطن في منطقة الخليج قادرون على تولي المهام العسكرية بأنفسهم بنجاح، وذلك حسب قناة "العربية".وأضافت الخارجية الأميركية: "قادرون على حماية المنطقة وليس بالضرورة وجود قوات على الأرض".من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إن خطتهم لإعادة توزيع قواتها في العالم مرهونة بعناصر متعددة.وردًا على تقارير سحب قوات أمريكية من المنطقة، قالت الدفاع الأمريكية: إنهم يعيدون نشر قواتهم بناء على التهديدات في العالم.