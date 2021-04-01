نائبة: موكب نقل المومياوات فرصة لتعريف العالم بحضارتنا

قالت فاطمة سليم، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المقر الجديد بمتحف الحضارة بالفسطاط المقرر له يوم 3 أبريل المقبل، يعد فرصة ذهبية لتعريف العالم بحضارة مصر ودعاية لتنشيط السياحة.أضافت فاطمة، في بيان الخميس، أن هذا الحدث العالمي سيكون محط أنظار الجميع، مشددة علي ضرورة حسن استغلال هذا الحدث الهام، وان يكون هناك تنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأمر، حتى يخرج الموكب بالشكل اللائق بالدولة المصرية ومكانتها، ومكانة السياحة المصرية.وتابعت أن تنظيم هذا الحدث في التوقيت الحالي يبعث الكثير من الرسائل الهامة والقوية الإيجابية لجميع الدول، أهمها التأكيد على مدى قدرة مصر وقوتها على تجهيز مثل هذه الأحداث التي تخرج في أبهي أشكالها.أشارت إلى أن قطاع السياحة شهد العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، مما كان لها صدى كبير على الملف عالميا، بالإضافة لحزمة من القرارات لتشجيع القطاع، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، ما ساهم في التعافي التدريجى لقطاع السياحة.