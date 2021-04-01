فتح الحدائق العامة في القاهرة بالمجان احتفالًا بيوم اليتيم.. غدًا

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان يوم غد الجمعة للأطفال بدور الأيتام والجمعيات الأهلية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.ويشهد غدا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفالية التي ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة «يوم اليتيم» للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة وأقامتها الدولة بديل العشوائيات عقب صلاة الجمعة بمساكن المحروسة ١ بمدينة السلام ٢ - منطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي.