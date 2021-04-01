الكويت: تسجيل 1418 إصابة جديدة بكورونا و1293 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 1.418 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 233.521 منذ بداية الجائحة.وذكرت الوزارة الكويتية في بيانها إنه تم تسجيل 1.293 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 217.873، كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.319 منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 9.580 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى 2.066.048 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.329 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 252 حالة.