محافظ الفيوم: «حياة كريمة» مبادرة طموحة تلبي احتياجات المواطن

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الاجتماع الدوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المهمة التي تمس حياة المواطنين على المستويين الخدمي والتنموي، إضافة لاستعراض المقترحات والمطالب الخاصة بالخدمات العامة للمواطنين، فضلًا عن متابعة الخطة التنموية ووضع الرؤى المناسبة لآليات تنفيذها.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمنطقة شمال ووسط الصعيد، ومدير عام فرع الجهاز بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن.وأكد محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ أن ما ينفذ من مشروعات على أرض المحافظة خاصة في قطاع الصرف الصحي يسير بصورة جيدة، موضحًا أنه خلال أيام سيتم دخول عدد من محطات الصرف الصحي حيز التنفيذ، بجانب محطتى دانيال بمركز إطسا، وسيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مؤكدًا أن جميع المنازل المأهولة بالسكان سيتم تغطيتها بخدمة الصرف الصحى، لافتًا إلى أن المبادرة تلبي كافة احتياجات المواطنين.وفيما يخص القيم التسعيرية للمتر لتقنين أراضي أملاك الدولة، كشف محافظ الفيوم، عن مراجعة كافة الطلبات المقدمة، بجانب مراجعة تظلمات الأهالي بشأن القيم التسعيرية للمتر، لاتخاذ إجراءات بشأنها، وبالنسبة للأراضي الزراعية سيتم دراسة كل حالة على حدة.كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمراجعة رسوم خدمات التحسين الخاصة بالتراخيص، فضلًا عن توجيهه لوكيل وزارة الموارد المائية والري، بالنزول إلى أرض الواقع بمجموعة عمل لإعداد دراسة، لوضع تصور بالحلول والبدائل لمشكلة نقص مياه الري ببعض نهايات الأبحر والترع، لحين الانتهاء من كافة أعمال التبطين الخاصة بكافة المجاري المائية.وفي هذا الصدد، استعرض وكيل وزارة الموارد المائية والري، خطة التبطين التي تنفذ على أرض المحافظة ونسب التنفيذ، إضافة إلى خطة تطبيق الرى الحديث، لافتا إلى أنه يتم التطهير للأبحر والترع ـ حاليًا ـ بصورة دورية تصل إلى مرة كل شهر، موضحًا أن الشكاوى الخاصة بنقص مياه الرى انخفضت بنسبة تصل إلى ٨٠ % عن الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بمشكلة نقص سيارات الأجرة بعدد من خطوط السير، وكذا تعريفتها المقررة، وجه محافظ الفيوم، مسئولى إدارة المواقف والمرور، بإعداد دراسة مشتركة، للوقوف على هذه المشكلة وحلها، سواء من خلال دعم هذه الخطوط بعدد من السيارات، وإعادة النظر فى التعريفه الخاصة بالأجرة.كما وجه محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة مركزية من التضامن الاجتماعي، وعضو من المحافظة، للإسراع فى فحص جميع الشكاوى الخاصة بمعاش تكافل وكرامة لضمان النزاهة والشفافية ووصول الدعم إلى مستحقيه.وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار محافظ الفيوم إلى أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية مكبرة ـ غدًا ـ بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، لعلاج المرضي غير القادرين، بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في تخصصات (العيون - الجلدية - القلب - الأمراض المزمنة - العمليات الجراحية - الأطراف الصناعية – وجلسات مرضى الأورام) علي نفقة الدولة، ومستشفيات جامعة الفيوم، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومديرية الشئون الصحية بالفيوم، فضلًا عن قافلة طبية شاملة تنظمها الجامعة بالتنسيق مع المديريات الخدمية بقرية العتامنة بمركز اطسا، لعلاج المرضي غير القادرين، يوم الاثنين القادم.وفي قطاع الطرق أشار محافظ الفيوم، إلى أنه يتم التنسيق ـ حاليًا ـ مع إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع الاستعانة ببعض المهندسين الاستشاريين في مجال الطرق والكبارى، لإعداد دراسة علمية لوضع خريطة مرورية كاملة لمدينة الفيوم، بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة لدخول سوق دمو ـ الذى يتم تنفيذه كأحد المشاريع الخدمية ـ حيز العمل لاستيعاب الباعة الجائلين، والعمل على سرعة الانتهاء من تغطية محور دار الرماد نهاية السنة المالية الحالية، والذي يعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الفيوم.كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتشكيل لجنة من التخطيط، والتفتيش المالي والإداري، والمرور، والطرق، والتخطيط العمراني، لتتفيذ خطة عمل وإصلاح لحل أزمة سير المركبات والمارة داخل شوارع مدينة ابشواى، ويأتي ذلك في إطار توجه المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة بكافة المراكز والمدن للحد من التكدس وتيسير حركة المواطنين.وفيما يخص أعمال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم الاستاذ محمد سلطان رئيس الجهاز لمنطقة شمال ووسط الصعيد، والمهندس أشرف درويش مدير عام فرع الجهاز بالفيوم، عرضًا موجزًا للتعريف بالجهاز، وأهم المبادرات التى شارك فيها ومنها "مبادرة حياة كريمة" إضافة إلى أهم المشروعات والبرامج والتدريبات التى يقدمها، والمسح الميدانى، وتحديد السمات لعدد من القرى بمركزى اطسا ويوسف الصديق، والوحدات المستهدفه لإقامة مجمعات صناعية عليها، فضلا عن شرح القانون رقم 152 لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأهم مميزاته، ومساهمته فى التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات.ومن جانبهم، استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بعضًا من المقترحات والمطالب والاستفسارات، التى تتصل بالقضايا الحيوية المهمة للمواطنين، بمختلف المجالات الخدمية والتنموية، في مقدمتها الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الصرف الصحي بالقرى، ومناقشة إجراءات تحسين الخدمات في بعض القطاعات كالصحة، والتعليم، والموارد المائية والرى، ومياه الشرب، والطرق، والمواقف، وغيرها من القطاعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.وناقش محافظ الفيوم، ما تم طرحه من مقترحات ومطالب من قبل النواب، وقام بالرد على عدد من الاستفسارات، فضلًا عن مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذى في الرد على باقي هذه الاستفسارات والمشكلات التى تم عرضها، وبيان رؤيتهم لتقديم الحلول الإيجابية لها، كما استمع المحافظ إلى ما تم عرضه من حلول مقترحة للمشكلات التي تواجه المواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة من قبل النواب.