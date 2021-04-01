السبت.. جاسمين طه تقدم حفل موكب نقل المومياوات الملكية

أعلنت الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة DMC، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقديمها احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير.وأعربت جاسمين عن سعادتها وفخرها لمشاركتها في هذا الحدث والتي وصفته بالتاريخي.ومن المقرر أن تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ«المومياوات الملكية» السبت، والتي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.