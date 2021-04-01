«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

هناك كذبتان كبيرتان في حياتي ولن أنساهما أبدًا، أولاهما أنني عندما هويت التمثيل وعقدت العزم على أن أكون فنانة رأيت أن أنفذ هذه الأمنيّة في الخفاء وبكثير من التكتم لكي لا تعلم عائلتي فتثور ضدي وتحبط أمنيتي، فاضطررت إلى الكذب كل يوم، وكنت أقول إنني أقضي الوقت في المدرسة والحقيقة أنني كنت أكون في الاستوديو، واستمرت الأكذوبة وقتًا طويلًا حتى افتضح أمرها، حسبما ذكرت الفنانة الكبيرة ماجدة في تقرير لها نشر على صفحات مجلة الكواكب.أضافت ماجدة:" أما الكذبة الثانية فقد حدثت عندما زارني ضيوف وكنت متعبة، فقلت للخادمة أن تخبرهم أنني لست في البيت وأنني في الاستوديو، وذلك بعد ان تقدم لهم شرابًا حتى يغادروا المنزل، واتفق أنه عندما قام الضيوف للإنصراف حضرت والدتي من الخارج وكانت تعرف أنني في البيت، وحين رأتهم صاحت بأعلى صوتها "الحقي يا ماجدة قابلي الضيوف لأحسن خارجين، وكان مأزقًا محرجًا وقعت فيه".