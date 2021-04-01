«الإعلام ومواجهة العنف ضد المرأة».. تفاصيل ندوة بقصر ثقافة الأنفوشي (صور)

«الإعلام ومواجهة العنف ضد المرأة».. تفاصيل ندوة بقصر ثقافة الأنفوشي (صور)
الخميس 01/أبريل/2021 - 06:15 م
نظم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، أمس الأربعاء، ندوة نقاشية تحت عنوان "الإعلام ومواجهة العنف ضد المرأة"، بحضور الإعلامية نسرين فؤاد المذيعة بتليفزيون اليوم السابع، والكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز الباحثة في مجال المرأة والمجتمع، بحضور لفيف من الصحفيين والمهتمين بمجال حقوق المرأة في المجتمع السكندري.
وقالت الإعلامية نسرين فؤاد- في كلمتها- إن الإعلام ساهم في التحجيم من ظواهر العنف ضد المرأة، مؤكدة أهميته في التوعية الأخلاقية والقانونية.
وأشارت "فؤاد " إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أداة فعالة لتوعية المجتمع بحقوق المرأة، موضحة في الوقت ذاته أن تلك الوسائل أحيانا ما تقوم بتشويه للحقائق، وهو ما يستوجب من المرأة دائما توخي الحذر عند تعرضها لها.
وحول جهود الإعلام في التصدي لقضايا العنف، عبرت الإعلامية نسرين فؤاد عن سعادتها بوجود حملات التوعية المجتمعية والتي أصبح لها مساحة لا بأس بها على المائدة الإعلانية بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وحتى من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكد أن الإعلام أساس التوعية بقضايا المرأة ومنها قضايا الختان، والتحرش، وزواج القاصرات، وقضية حرمان المرأة من التعليم، والإتجار بالبشر.
ولفتت نسرين فؤاد إلى أهمية معرفة الإعلامي بحقوق الإنسان لتجنب الوقوع في المشاكل الجنائية والأخلاقية أثناء عرض قضايا خاصة بالفتيات اللاتي يقعن ضحايا الاغتصاب والتحرش فلا يجب نشر صورهن بما يسبب لهن الفضائح، وهو مايخالف ميثاق الشرف الإعلامي.
كما أوضحت "فؤاد" أهمية دور الإعلاميات في التوعية بقضايا المرأة، حيث ذكرت أن عملهن في المجال الصحفي والتليفزيوني يعد من عناصر الالتفات لقضايا المرأة والتحديات التي تواجهها.
وتطرقت مناقشات الندوة إلى دور الدراما المصرية في إبراز وتدعيم المرأة، وقالت " فؤاد" إن الفن هو مرآة لواقع مجتمعنا وينقل الصورة كاملة بدون تزييف وبكل موضوعية، مؤكدة أن الدراما تلعب دورها الرئيسي في نقل الواقع وطرح حلول للمشاكل التي تواجهنا.
وشددت على ضرورة التصدي لتلك الأعمال السينمائية وكذلك الدراما التليفزيونية التي بدأت في تشويه صورة المرأة المصرية والتي تجسدها بصورة سلبية وتركيز على رغبات السوق وتحقيق الربح المادي فقط بعد وجود مغالاة في تجسيد العنف الذي تمارسه المرأة والعنف الذي تتعرض له، مستنكرة تسطيح دورها السياسي على نحو لا يتناسب مع الواقع.
فيما تحدثت الكاتبة الصحفية الدكتورة هبه عبدالعزيز الباحثة فى قضايا المرأة والمجتمع عن الدور الكبير والمحورى للإعلام كشريك أساسى فى معظم القضايا المطروحة بشكل عام، وتحدثت بشكل تفصيلى عن كيفية توجيه دوره الهام فى الحد من انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، كما أشارت أيضا إلى أن الإعلام قد يساهم على الجهة الآخرى من انتشار تلك الظاهرة.
وقالت إن القضاء على العنف ضد المرأة، يعنى القضاء على أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا بحسب تقارير الأمم المتحدة، مضيفة: "للأسف لا تزال معظم هذه الممارسات غير معروفة لأنه لم يتم التبيلغ عنها بسبب انعدام العقاب أو ضعفه أو بسبب صمت الفتيات والنساء وفكرة الإحساس بالفضيحة ووصمة العار".
وتابعت: كذلك وبشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية، ويشمل العنف الأسري الضرب، والإساءة النفسية، والقتل وغيره، حيث تتعرض واﺣﺪة ﻣﻦ بين ثلاث ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف الزوج.
وأشارت هبه عبد العزيز إلى أن العنف يظهر فى شكل مضايقات جنسية مثل الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، والتحرش اللفظي في الطرقات، والملاحقة، والمضايقات الالكترونية، وكذلك يعد الاتجار بالبشر شكل من أشكال العنف ضد المرأة لما يمثله من عبودية واستغلال جنسى، بينما في لغة الأرقام، فإن 71% من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء، وأن 3 من أصل 4 من هؤلاء يتعرضن للاستغلال الجنسي، وما يقرب من 750 مليون امرأة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
وأوضحت أن نشر الوعى الذى يحمى المرأة من العنف يبدأ من توعية الأطفال من الصغر مرورا بتمكين المرأة قبل الزواج، وتأمين مراكز حمايتها وصولا إلى التدريب على كيفية استخدام وسائل التواصل الإجتماعى لنشره.
وأشارت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وقراره باعتبار 2017 عاما للمرأة كان دافعا لتكوين وإطلاق إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إعطاء المرأة دفعة قوية للعمل والنهوض ببلادها، كما تطرقت للجهود التي يقوم بها المجلس في الدفاع عن قضايا المرأة ونشر الوعي.
واختممت حديثها مؤكدة ضرورة تطبيق التربية الإعلامية فى مصر، وهو تيار جديد فى العالم لتدريس الإعلام فى المدارس والجامعات.
وقالت الإعلامية نسرين فؤاد- في كلمتها- إن الإعلام ساهم في التحجيم من ظواهر العنف ضد المرأة، مؤكدة أهميته في التوعية الأخلاقية والقانونية.
وأشارت "فؤاد " إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أداة فعالة لتوعية المجتمع بحقوق المرأة، موضحة في الوقت ذاته أن تلك الوسائل أحيانا ما تقوم بتشويه للحقائق، وهو ما يستوجب من المرأة دائما توخي الحذر عند تعرضها لها.
وحول جهود الإعلام في التصدي لقضايا العنف، عبرت الإعلامية نسرين فؤاد عن سعادتها بوجود حملات التوعية المجتمعية والتي أصبح لها مساحة لا بأس بها على المائدة الإعلانية بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وحتى من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكد أن الإعلام أساس التوعية بقضايا المرأة ومنها قضايا الختان، والتحرش، وزواج القاصرات، وقضية حرمان المرأة من التعليم، والإتجار بالبشر.
ولفتت نسرين فؤاد إلى أهمية معرفة الإعلامي بحقوق الإنسان لتجنب الوقوع في المشاكل الجنائية والأخلاقية أثناء عرض قضايا خاصة بالفتيات اللاتي يقعن ضحايا الاغتصاب والتحرش فلا يجب نشر صورهن بما يسبب لهن الفضائح، وهو مايخالف ميثاق الشرف الإعلامي.
كما أوضحت "فؤاد" أهمية دور الإعلاميات في التوعية بقضايا المرأة، حيث ذكرت أن عملهن في المجال الصحفي والتليفزيوني يعد من عناصر الالتفات لقضايا المرأة والتحديات التي تواجهها.
وتطرقت مناقشات الندوة إلى دور الدراما المصرية في إبراز وتدعيم المرأة، وقالت " فؤاد" إن الفن هو مرآة لواقع مجتمعنا وينقل الصورة كاملة بدون تزييف وبكل موضوعية، مؤكدة أن الدراما تلعب دورها الرئيسي في نقل الواقع وطرح حلول للمشاكل التي تواجهنا.
وشددت على ضرورة التصدي لتلك الأعمال السينمائية وكذلك الدراما التليفزيونية التي بدأت في تشويه صورة المرأة المصرية والتي تجسدها بصورة سلبية وتركيز على رغبات السوق وتحقيق الربح المادي فقط بعد وجود مغالاة في تجسيد العنف الذي تمارسه المرأة والعنف الذي تتعرض له، مستنكرة تسطيح دورها السياسي على نحو لا يتناسب مع الواقع.
فيما تحدثت الكاتبة الصحفية الدكتورة هبه عبدالعزيز الباحثة فى قضايا المرأة والمجتمع عن الدور الكبير والمحورى للإعلام كشريك أساسى فى معظم القضايا المطروحة بشكل عام، وتحدثت بشكل تفصيلى عن كيفية توجيه دوره الهام فى الحد من انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، كما أشارت أيضا إلى أن الإعلام قد يساهم على الجهة الآخرى من انتشار تلك الظاهرة.
وقالت إن القضاء على العنف ضد المرأة، يعنى القضاء على أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا بحسب تقارير الأمم المتحدة، مضيفة: "للأسف لا تزال معظم هذه الممارسات غير معروفة لأنه لم يتم التبيلغ عنها بسبب انعدام العقاب أو ضعفه أو بسبب صمت الفتيات والنساء وفكرة الإحساس بالفضيحة ووصمة العار".
وتابعت: كذلك وبشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية، ويشمل العنف الأسري الضرب، والإساءة النفسية، والقتل وغيره، حيث تتعرض واﺣﺪة ﻣﻦ بين ثلاث ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف الزوج.
وأشارت هبه عبد العزيز إلى أن العنف يظهر فى شكل مضايقات جنسية مثل الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، والتحرش اللفظي في الطرقات، والملاحقة، والمضايقات الالكترونية، وكذلك يعد الاتجار بالبشر شكل من أشكال العنف ضد المرأة لما يمثله من عبودية واستغلال جنسى، بينما في لغة الأرقام، فإن 71% من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء، وأن 3 من أصل 4 من هؤلاء يتعرضن للاستغلال الجنسي، وما يقرب من 750 مليون امرأة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
وأوضحت أن نشر الوعى الذى يحمى المرأة من العنف يبدأ من توعية الأطفال من الصغر مرورا بتمكين المرأة قبل الزواج، وتأمين مراكز حمايتها وصولا إلى التدريب على كيفية استخدام وسائل التواصل الإجتماعى لنشره.
وأشارت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وقراره باعتبار 2017 عاما للمرأة كان دافعا لتكوين وإطلاق إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إعطاء المرأة دفعة قوية للعمل والنهوض ببلادها، كما تطرقت للجهود التي يقوم بها المجلس في الدفاع عن قضايا المرأة ونشر الوعي.
واختممت حديثها مؤكدة ضرورة تطبيق التربية الإعلامية فى مصر، وهو تيار جديد فى العالم لتدريس الإعلام فى المدارس والجامعات.