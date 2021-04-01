«الإعلام ومواجهة العنف ضد المرأة».. تفاصيل ندوة بقصر ثقافة الأنفوشي (صور)

نظم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، أمس الأربعاء، ندوة نقاشية تحت عنوان "الإعلام ومواجهة العنف ضد المرأة"، بحضور الإعلامية نسرين فؤاد المذيعة بتليفزيون اليوم السابع، والكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز الباحثة في مجال المرأة والمجتمع، بحضور لفيف من الصحفيين والمهتمين بمجال حقوق المرأة في المجتمع السكندري.وقالت الإعلامية نسرين فؤاد- في كلمتها- إن الإعلام ساهم في التحجيم من ظواهر العنف ضد المرأة، مؤكدة أهميته في التوعية الأخلاقية والقانونية.وأشارت "فؤاد " إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أداة فعالة لتوعية المجتمع بحقوق المرأة، موضحة في الوقت ذاته أن تلك الوسائل أحيانا ما تقوم بتشويه للحقائق، وهو ما يستوجب من المرأة دائما توخي الحذر عند تعرضها لها.وحول جهود الإعلام في التصدي لقضايا العنف، عبرت الإعلامية نسرين فؤاد عن سعادتها بوجود حملات التوعية المجتمعية والتي أصبح لها مساحة لا بأس بها على المائدة الإعلانية بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وحتى من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنها، مؤكد أن الإعلام أساس التوعية بقضايا المرأة ومنها قضايا الختان، والتحرش، وزواج القاصرات، وقضية حرمان المرأة من التعليم، والإتجار بالبشر.ولفتت نسرين فؤاد إلى أهمية معرفة الإعلامي بحقوق الإنسان لتجنب الوقوع في المشاكل الجنائية والأخلاقية أثناء عرض قضايا خاصة بالفتيات اللاتي يقعن ضحايا الاغتصاب والتحرش فلا يجب نشر صورهن بما يسبب لهن الفضائح، وهو مايخالف ميثاق الشرف الإعلامي.كما أوضحت "فؤاد" أهمية دور الإعلاميات في التوعية بقضايا المرأة، حيث ذكرت أن عملهن في المجال الصحفي والتليفزيوني يعد من عناصر الالتفات لقضايا المرأة والتحديات التي تواجهها.وتطرقت مناقشات الندوة إلى دور الدراما المصرية في إبراز وتدعيم المرأة، وقالت " فؤاد" إن الفن هو مرآة لواقع مجتمعنا وينقل الصورة كاملة بدون تزييف وبكل موضوعية، مؤكدة أن الدراما تلعب دورها الرئيسي في نقل الواقع وطرح حلول للمشاكل التي تواجهنا.وشددت على ضرورة التصدي لتلك الأعمال السينمائية وكذلك الدراما التليفزيونية التي بدأت في تشويه صورة المرأة المصرية والتي تجسدها بصورة سلبية وتركيز على رغبات السوق وتحقيق الربح المادي فقط بعد وجود مغالاة في تجسيد العنف الذي تمارسه المرأة والعنف الذي تتعرض له، مستنكرة تسطيح دورها السياسي على نحو لا يتناسب مع الواقع.فيما تحدثت الكاتبة الصحفية الدكتورة هبه عبدالعزيز الباحثة فى قضايا المرأة والمجتمع عن الدور الكبير والمحورى للإعلام كشريك أساسى فى معظم القضايا المطروحة بشكل عام، وتحدثت بشكل تفصيلى عن كيفية توجيه دوره الهام فى الحد من انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، كما أشارت أيضا إلى أن الإعلام قد يساهم على الجهة الآخرى من انتشار تلك الظاهرة.وقالت إن القضاء على العنف ضد المرأة، يعنى القضاء على أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا بحسب تقارير الأمم المتحدة، مضيفة: "للأسف لا تزال معظم هذه الممارسات غير معروفة لأنه لم يتم التبيلغ عنها بسبب انعدام العقاب أو ضعفه أو بسبب صمت الفتيات والنساء وفكرة الإحساس بالفضيحة ووصمة العار".وتابعت: كذلك وبشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية، ويشمل العنف الأسري الضرب، والإساءة النفسية، والقتل وغيره، حيث تتعرض واﺣﺪة ﻣﻦ بين ثلاث ﻧﺴﺎء وﻓﺘﻴﺎت ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﺠﻨﺴﻲ خلال ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ، ويكون ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن من طرف الزوج.وأشارت هبه عبد العزيز إلى أن العنف يظهر فى شكل مضايقات جنسية مثل الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، والتحرش اللفظي في الطرقات، والملاحقة، والمضايقات الالكترونية، وكذلك يعد الاتجار بالبشر شكل من أشكال العنف ضد المرأة لما يمثله من عبودية واستغلال جنسى، بينما في لغة الأرقام، فإن 71% من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء، وأن 3 من أصل 4 من هؤلاء يتعرضن للاستغلال الجنسي، وما يقرب من 750 مليون امرأة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.وأوضحت أن نشر الوعى الذى يحمى المرأة من العنف يبدأ من توعية الأطفال من الصغر مرورا بتمكين المرأة قبل الزواج، وتأمين مراكز حمايتها وصولا إلى التدريب على كيفية استخدام وسائل التواصل الإجتماعى لنشره.وأشارت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وقراره باعتبار 2017 عاما للمرأة كان دافعا لتكوين وإطلاق إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إعطاء المرأة دفعة قوية للعمل والنهوض ببلادها، كما تطرقت للجهود التي يقوم بها المجلس في الدفاع عن قضايا المرأة ونشر الوعي.واختممت حديثها مؤكدة ضرورة تطبيق التربية الإعلامية فى مصر، وهو تيار جديد فى العالم لتدريس الإعلام فى المدارس والجامعات.