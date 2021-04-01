رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. «ملحمة قناة السويس» في صالون التنسيقية على Clubhouse

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:15 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد صالون جديد اليوم، علي التطبيق الافتراضي كلوب هاوس بعنوان " قناة السويس، ملحمة مصرية في الماضي والحاضر" وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً، للحديث عن مكانة القناة في العالم وأبرز التحديات التي تواجهها علي مدار السنوات القادمة.

ويكون معكم في اللقاء النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والقبطان حسام فودة عضو التنسيقية، ويحل ضيفًا في اللقاء الأستاذ عمرو الشافعي خبير الملاحة الدولي ومدير العمليات بإحدى شركات الملاحة الدولية، كما يدير اللقاء الأستاذ أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

للمتابعة الصالون من هنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد