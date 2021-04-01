اليوم.. «ملحمة قناة السويس» في صالون التنسيقية على Clubhouse

تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد صالون جديد اليوم، علي التطبيق الافتراضي كلوب هاوس بعنوان " قناة السويس، ملحمة مصرية في الماضي والحاضر" وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً، للحديث عن مكانة القناة في العالم وأبرز التحديات التي تواجهها علي مدار السنوات القادمة.ويكون معكم في اللقاء النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والقبطان حسام فودة عضو التنسيقية، ويحل ضيفًا في اللقاء الأستاذ عمرو الشافعي خبير الملاحة الدولي ومدير العمليات بإحدى شركات الملاحة الدولية، كما يدير اللقاء الأستاذ أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.للمتابعة الصالون من هنا