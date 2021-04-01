تفاصيل ندوة حوارية بـ«الألمانية» في القاهرة مع هاني النقراشي

أكد الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، خبير الطاقة العالمي، أن مصر تتمتع بقدر وافر مـن مصـادر الطاقـة المتجـددة، كالطاقـة الكهرومائيـة وطاقـة الريـاح والطاقـة الشمسـية، مشيرا إلى أن استغلالها تأتى على رأس أولويات الدولة باعتبارها إحدى الخيارات الإستراتيجية الأمنة والمستدامة والاقتصادية والصديقة للبيئة التي تلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية.جاء ذلك في الندوة الحوارية المعنونة بـ"مستقبل الطاقة الشمسية في مصر" التى عقدت مساء الاثنين الماضي، بمقر الجامعة الالمانية بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفراس، وأدارها كل من الدكتور أيمن البدوى وكيل كلية هندسة وعلوم المواد للشئون الأكاديمية والدكتور محمد سلامة الأستاذ بالكلية، وتابعها لفيف من الشخصيات العلمية تجمع العمداء والأساتذة وطلاب الجامعة.وأوضح النقراشي أن مصر حباها الله بطبيعة متميزة فبها شمس ساطعة تمكنها خلال أقل من 15 ثانية أن تعطي للأرض مقدارًا من الطاقة توازى مقدار الطاقة التي يستخدمها البشر في يوم واحد، حيث تصل معظم هذه الطاقة إلى الأرض في صورة ضوء وحرارة وهو ما يمكننا من تحويلها إلى الطاقة الحرارية اللازمة لإنتاج الكهرباء، باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة CSP التى تعتمد على استخدام مجموعة من المرايا توضع بتنظيم معين وبزاوية ميل معينة بحيث تضمن انعكاس الأشعة الشمسية على بؤرة محددة تستقبل هذه الأشعة وتحولها إلى طاقة حرارية يتم استخدامها في توليد الكهرباء عن طريق مجموعة من المحولات وبذلك يمكن إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة.ولفت إلى أنه يمكن إقامة المحطات الشمسية التي تستخدم هذه التكنولوجيا في صعيد مصر والمناطق النائية لتوليد الكهرباء لمجموعة مدن متقاربة وعدم تحميل الشبكة الرئيسية بجهد كهربائي عالي، كما يمكن استخدامها في إقامة محطات على السواحل المنتشرة بمصر لتحلية مياه البحر.وتابع النقراشى حواره الذى بثه من مدينة هامبورج بالمانيا، خلال الندوة التى نسق فعاليات أعمالها السفيرة نهاد زكرى مسئول تخطيط السياسات الدولية بالجامعة، أن المحطات الشمسية ذات التخزين الحرارى من شأنها أن تحل محل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، نظرًا لكونها أسرع فى بنائها وإدخالها الخدمة بجانب قدرتها على مدنا بالكهرباء ليلا ونهارا، وبتكلفة أقل ولا ينتج عنها أي نفايات أثناء التشغيل أو عند التخلص منها، وإنشائها بالقرب من التجمعات السكنية واماكن الطلب عليها يوفر فاقد نقل الكهرباء لمسافات طويلة، بجانب أن مكوناتها تصنع محليًا فتفتح مجالًا كبيرًا للعمل وإنشاء صناعات مكملة ما يساهم في زيادة حركة الإنتاج والتصنيع.ودلل النقراشي على ذلك بمثال لاستخدام دولة إسبانيا لتلك التكنولوجيا، موضحًا أنها رائدة في هذا المجال، إذ لديها محطة "جيما سولار" المقامة بالقرب من مدينة اشبيلية بجنوب أسبانيا والمعروفة "بالجوهرة الشمسية" والتي تم افتتاحها عام 2011 لتوليد الطاقة الكهربائية وتعد المحطة الشمسية الأولى في العالم ذات القدرة على توليد الطاقة الكهربائية أثناء ساعات الليل، حيث يتم تخزين الطاقة لمدة 15 ساعة.تجدر الإشارة إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في إطار حرص الجامعة الألمانية بالقاهرة على فتح قنوات تواصل فعال و مباشر داخلية وعالمية بين طلابها وباحثيها وكبار العلماء والمتخصصيين في مجالات عدة لاستيفاء الخبرة العملية والأكاديمية التى لديهم ونقلها لهم بما يصقل مهاراتهم العلمية ويثرى طاقتهم الإبداعية إضافة إلى إطلاعهم على احدث التقنيات للتنمية المستدامة الشاملة العالمية.