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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مهندسي الكهرباء والإلكترونيات» تنظم فعالية لنشر الوعي التكنولوجي والهندسي غدًا

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:12 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE Juniors بمدينة زويل، تنظيم أولى فعالياتها لعام 2021 لنشر الوعي الهندسي والتكنولوجي للأباء بهدف إثراء المجتمع المصري بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا لتعليم النشء والأطفال.

تهدف جمعية مهندسي الكهرباء والتكنولوجيا من خلال مبادرة الأبويين السحريين لنشر الوعي العلمي بالمجتمع المصري من خلال العديد من الأنشطة المقرر إقامتها خلال يومي 2 و3 أبريل 2021.

ومن المقرر أن تضم المباردة عدد كبير من الشخصيات ذوي الخبرات في مجال التكنولوجيا مثل دكتور رمزي عبدالعزيز حاصل علي الدكتوراه في علوم النانو والتكنولوجيا- ألمانيا، ودكتور أحمد عبد السميع أستاذ في قسم الرياضيات التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، ودكتور محمد سليمان أستاذ جامعي في السعودية وحاصل علي الدكتوراه في الدراسات النفسية وتعلم مهارات حل الصعوبات، ودكتور السيد حمايد أستاذ في البرمجة الهندسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، والبشمهندس أحمد عزت صاحب دراسات عليا في الذكاء الإصطناعي؛ بهدف نشر الوعي للأطفال وليس نصائح علمية فقط، بالإضافة إلى الجوانب النفسية.

كما أنه من المقرر أن يتم تنظيم العديد من ورش العمل للأطفال مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.

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