أشرف الداودي: 80 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تلقي 80196 طلب تصالح على مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، حيث بلغ إجمالي رسوم جدية التصالحات المتحصلات عن هذه الطلبات 303 ملايين و676 ألف جنيه، عقب انتهاء المدة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء، لتقديم الطلبات في 31 مارس الماضي.وأوضح محافظ قنا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها شملت 15440 طلبا بمركز قنا بنسبة 19.2% من إجمالي الطلبات المقدمة منها 15237 طلبا بمركز نجع حمادي بنسبة 19% و14712 طلب بمركز أبوتشت بنسبة 18.4% و9139 بمركز فرشوط بنسبة 11.3% و7420 بمركز قوص بنسبة 9.3% و6650 بمركز دشنا بنسبة 8.3% و5116 بمركز نقادة بنسبة 6.4% و5099 بمركز قـفط بنسبة 6.4% و1383 بمركز الوقف بنسبة 1.7%.وأضاف أنه تم تشكيل لجان بكل مركز لتبدأ العمل على باقي المراحل في ملفات التصالح، وتشمل عمليات الفحص والمطابقة للرسومات الهندسية والمعاينة، مؤكدا أن الملف المطابق للشروط سيتم اعتماده لاستيفاء إجراءات التصالح، والحصول على ما يفيد بانتهائها بما يمنحه الحق في التقديم على أي خدمات للعقار الذي تصالح عليه.