رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أشرف الداودي: 80 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بقنا

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:59 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
طباعة
أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تلقي 80196 طلب تصالح على مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، حيث بلغ إجمالي رسوم جدية التصالحات المتحصلات عن هذه الطلبات 303 ملايين و676 ألف جنيه، عقب انتهاء المدة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء، لتقديم الطلبات في 31 مارس الماضي.

وأوضح محافظ قنا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها شملت 15440 طلبا بمركز قنا بنسبة 19.2% من إجمالي الطلبات المقدمة منها 15237 طلبا بمركز نجع حمادي بنسبة 19% و14712 طلب بمركز أبوتشت بنسبة 18.4% و9139 بمركز فرشوط بنسبة 11.3% و7420 بمركز قوص بنسبة 9.3% و6650 بمركز دشنا بنسبة 8.3% و5116 بمركز نقادة بنسبة 6.4% و5099 بمركز قـفط بنسبة 6.4% و1383 بمركز الوقف بنسبة 1.7%.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان بكل مركز لتبدأ العمل على باقي المراحل في ملفات التصالح، وتشمل عمليات الفحص والمطابقة للرسومات الهندسية والمعاينة، مؤكدا أن الملف المطابق للشروط سيتم اعتماده لاستيفاء إجراءات التصالح، والحصول على ما يفيد بانتهائها بما يمنحه الحق في التقديم على أي خدمات للعقار الذي تصالح عليه.

موضوعات متعلقة

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة في أحداث «سلة الأهلي والزمالك»

تردد قنوات الأطفال| تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين