علي العوامي: «جنوح السفينة أظهر قيمة مصر وقناة السويس»

قال علي العوامي فني ميكانيكي ديزل بقناة السويس، إن عملية تحريك السفينة الجانحة «إيفر جيفن» كان عملا جماعيا مشتركا بين كل المصريين، موضحا أن الأمر كان خطيرا للغاية، خاصة بعد رؤية السفن المتواجدة في مجرى القناة.وأضاف «العوامي»: «لم يكن هناك حل آخر إلا التكريك تحت السفينة، الأمر الذي قد يحدث خسائر فادحة، إلا أننا تعاملنا مع الموضوع بشكل مناسب وأنجزنا المهمة دون خسائر، وشعرنا بنصر كبير.. هذه الأزمة بينت الحجم الحقيقي لمصر ولقناة السويس بشكل خاص، إذ أن الملاحة البحرية توقفت لأيام بسبب جنوح السفينة»، مؤكدا أن تحريك سفينة بهذا الحجم في 5 أيام هو وقت قياسي جدا.وتابع: «أنهم طوال الـ5 أيام الماضية كانوا يشعرون بالخوف والتوتر، خشية ألا ينجح عملهم وظلوا يصومون طوال الأيام الماضية، أملين أن يساعدهم الله وتتحرك السفينة».وأكد أن فرحتهم لا توصف بعد تحريك السفينة، لأن عملهم الكبير تكلل بالنجاح للمجهود الذي بذلوه فكانوا يبدأون العمل في الثابثة فجرا حتى الليل دون توقف، معلقا: «هتافات الله أكبر وتحيا مصر كانت في كل منزل بمصر».وأضاف أن سعادتهم ازدادت بعد الكلمات الرقيقة التي وصفهم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفهم بجنود المعركة، مؤكدا أن هذه الأزمة بينت للعالم قيمة مصر وقطعت ألسن الناقمين.