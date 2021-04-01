رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

علي العوامي: «جنوح السفينة أظهر قيمة مصر وقناة السويس»

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:03 م
علي العوامي
علي العوامي
نور أيمن
طباعة
قال علي العوامي فني ميكانيكي ديزل بقناة السويس، إن عملية تحريك السفينة الجانحة «إيفر جيفن» كان عملا جماعيا مشتركا بين كل المصريين، موضحا أن الأمر كان خطيرا للغاية، خاصة بعد رؤية السفن المتواجدة في مجرى القناة.

وأضاف «العوامي»: «لم يكن هناك حل آخر إلا التكريك تحت السفينة، الأمر الذي قد يحدث خسائر فادحة، إلا أننا تعاملنا مع الموضوع بشكل مناسب وأنجزنا المهمة دون خسائر، وشعرنا بنصر كبير.. هذه الأزمة بينت الحجم الحقيقي لمصر ولقناة السويس بشكل خاص، إذ أن الملاحة البحرية توقفت لأيام بسبب جنوح السفينة»، مؤكدا أن تحريك سفينة بهذا الحجم في 5 أيام هو وقت قياسي جدا.

وتابع: «أنهم طوال الـ5 أيام الماضية كانوا يشعرون بالخوف والتوتر، خشية ألا ينجح عملهم وظلوا يصومون طوال الأيام الماضية، أملين أن يساعدهم الله وتتحرك السفينة».

وأكد أن فرحتهم لا توصف بعد تحريك السفينة، لأن عملهم الكبير تكلل بالنجاح للمجهود الذي بذلوه فكانوا يبدأون العمل في الثابثة فجرا حتى الليل دون توقف، معلقا: «هتافات الله أكبر وتحيا مصر كانت في كل منزل بمصر».

وأضاف أن سعادتهم ازدادت بعد الكلمات الرقيقة التي وصفهم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفهم بجنود المعركة، مؤكدا أن هذه الأزمة بينت للعالم قيمة مصر وقطعت ألسن الناقمين.

موضوعات متعلقة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»

أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور