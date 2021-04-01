«تصوير الضحايا والمهنية» في حلقة نقاشية بمجلس الشباب المصري

نظم مجلس الشباب حلقة نقاشية تحت عنوان "تصوير الضحايا.. بين المهنية والضوابط الأخلاقية" لتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، وذلك لمناقشة تأثيرات التكنولوجيا الحديثة والوسائل الإعلامية الجديدة على مهام العاملين في الصحافة والإعلام.وقال المجلس إن تلك الوسائل خلقت جيلًا جديدًا من الصحفيين والإعلاميين ينقلون الأخبار ويصورونها وينشرونها لحظة بلحظة في زمن تنتشر فيه مواقع التواصل، وتتنافس فيه المؤسسات حول السبق الصحفي دون مراعاة لخصوصية الإنسان وهو الأمر الذي أثَّر في جودة المضامين الإعلامية وجعل منها نظرة سطحية للأمور دون مراعاة لميثاق الشرف الإعلامي، والذي يعتبر بمثابة الأداة الرئيسية لضبط إيقاع الإعلام.أدار الحوار الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب، بحضور اللواء طارق مهدى وزير الإعلام الأسبق، وسعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة الحوار للتنمية وحقوق الانسان، وخالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بجانب نخبة متميزة من الإعلاميين والصحفيين.شهد الحوار تفاعلًا كبيرًا من الحضور حيث ذكر عبد الحافظ أن التصوير أداة من أدوات التعبير عن الذات أي حرية مطلقة للشخص في التعبير عن ذاته ولا يمكن فصل قيم الشخص عن المجتمع الذي يعيش فيه.وأكدت رشا عمار، رئيس تحرير موقع العربي ستريت أنه ما قبل ظهور السوشيال ميديا كان هناك ضوابط للسيطرة على ما يتم نشره.بينما ذكر أحمد صوان أنه ليس كل ما ينشر يصدق ولا يمكن اعتبار السوشيال ميديا مصدر للخبر وحث على ضرورة الالتزام بضوابط المهنة قبل السعي وراء السبق الصحفي، ليتدخل خالد سعد ويقول إن التصوير أصبح ظاهرة بسبب هوس الشهرة والربح السريع.في السياق ذاته، أوضح اللواء طارق المهدى خلال مداخلته أن ظاهرة التنمر صناعتها برامج التوك شو وطالب بضرورة الرجوع لفكرة القدوة حتى نعيد الإعلام لرونقه مرة أخرى.وأوضح أحمد خليل أن هناك حقا للمجتمع في توثيق الحدث وأيضًا حق للإنسان في منع تداول الصور دون رغبته وأن تلك العلاقة تحددها الضوابط الأخلاقية.وأكدت أميرة يحيى حيث إن هناك حرمة ميت وأيضًا حرمة مصاب لذا لا يصح نشر صور الضحايا حتى لا يتم اللعب على مشاعر الأفراد.واختتم رئيس مجلس الأمناء الحلقة النقاشية بضرورة تطبيق مبدأ المساءلة وسن قوانين وتشريعات وضوابط تحدد العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور ، على أن تكون المساءلة أداة لضبط السلوك الإعلامي ووقف الفوضى الإعلامية وليست للرقابة والتضيق على حرية الرأى والتعبير.نتج عن تلك الفاعلية مجموعة من التوصيات يمكن إجمالها فيما يلي، تفعيل دور نقابة الإعلاميين لوضع ضوابط لمزاولة المهنة، وضرورة سن تشريع يجرم الأخبار الزائفة، وضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والإعلامية في التغطية الصحفية وضرورة توعية المواطنين داخل المحافظات المختلفة بالتثقيف الإعلامي والضوابط الأخلاقية لمنع تداول الصور.