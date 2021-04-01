محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آلية البدء في مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين طريقي بورسعيد والسيالة البالغ طوله ٢.٦ كيلو متر.وتناول الاجتماع الذي جاء بحضور أعضاء الشركة المنفذة للمشروع ومسئولى الأجهزة المعنية ورؤساء شركات المرافق، عرض تقديمي يتضمن شرح تفصيلي لآلية تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية.ووجهت منال عوض تعليماتها بضرورة الالتزام بتخطيط الطريق وفقًا للمخطط الاستراتيجي، نظرًا لكونه من الشوارع الهامة بالمنطقة، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي المرافق للتأكد من توفير كل مرافق البنية التحتية للطريق قبل البدء في عملية رفع الكفاءة.وأكدت ضرورة تحويل كل كابلات الكهرباء بالمنطقة من هوائية إلى أرضية وزيادة أعمدة الإنارة بالطريق، والالتزام بالمعايير الهندسية عند تركيب بالوعات صرف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي.وفي ختام الاجتماع أوصت بتحرير محضر تنسيقي معتمد من جميع مسئولي المرافق قبل البدء في عملية التطوير حفاظًا على المال العام والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.