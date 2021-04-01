رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:27 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 746 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 180.804 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 14233 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1741631 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 15965 حالة.

وسجلت قطر 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 295 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 423 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 164544 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 25516 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 842000 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

موضوعات متعلقة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة في أحداث «سلة الأهلي والزمالك»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين