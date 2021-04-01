قطر تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 746 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و94 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 180.804 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 14233 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1741631 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 15965 حالة.وسجلت قطر 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 295 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 423 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 164544 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 25516 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 842000 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.