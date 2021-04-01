زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب شرق الجزائر

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ولاية قالمة، شمال شرقي الجزائر، اليوم الخميس.وقال المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، إن مركز الهزة التي شعر بها سكان عدد من الولايات المجاورة، تم تحديده بثمانية كيلومترات جنوب غرب مدينة قالمة.وشهد شمال الجزائر الشهر الماضي نشاطا زلزاليا قويا، حيث سجلت ولاية بجاية الساحلية زلزالا بقوة 5.9 درجة خلف إصابة بعض الأشخاص وتضرر مبان.