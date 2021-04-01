مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مساء الخميس، الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، وأعرب الفقي عن سعادته لاستقبال نون وتبادل الآراء معه حول عدد من القضايا الثقافية.وتحدث الفقي عن دور مكتبة الإسكندرية الدولي باعتبارها مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة والتفاعل بين الحضارات، مؤكدًا أن المكتبة تركز جهودها على دعم الثقافة والفنون والآداب والحفاظ على التراث.من ناحيته، أعرب سيريل نون عن سعادته بوجوده في مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها بحق منارة الثقافة والمعرفة في ومصر والعالم، وشدد على حرصه على التعاون مع مكتبة الإسكندرية في مشروعات ثقافية مستقبلية.شهد اللقاء الحديث عن مشروعات التعاون بين مكتبة الإسكندرية وعدد من الهيئات والمؤسسات الألمانية منها تنظيم دورات تدريبية لتحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر، ومعرض "ألمانيا بلد المخترعين" الذي نظمته المكتبة في مارس 2021 بالتعاون مع معهد جوتة.وأهدى مصطفى الفقي سفير ألمانيا عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".