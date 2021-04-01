الأنبا كريكور يروي معجزة حقيقية عن تحول القربان المقدس للحم

قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: "في سرّ القربان المقدّس تكمن أكبر العجائب والمعجزات، فإنه تحت شكلي الخبز والخمر: المسيح المحب بكليته، بجسده ودمه، حاضر بيننا. ولكن غالبًا ما ننسى أن الله، الحاضر في الإفخارستيا يكون أكثر إنسانية من أي واحدٍ منا".وأضاف المطران كريكور في تصريحات له: "أنه في لانشيانو (إيطاليا)، حدث أعجوبة القربان المُقدّس، في القرن الثامن ميلادي".وعن تفاصيل تلك المعجزة قال: "كانت الشكوك تنتاب أحد الرهبان الباسيليين حول الحضور الحقيقي للمسيح في القربان المُقدّس، فأخذ يصلي بحرارة للاستنارة طالبًا من الله أن يرأف بضعفه، وفيما كان يحتفل بالذبيحة الإلهية في كنيسة القديس لونجينوس، وعند التلفّظ بكلام التقديس حصل ما سيُعتبر الأعجوبة القربانية الأشهر في العالم حتى اليوم: فبين يدي هذا الراهب، تحولت القربانة إلى لحم، والخمر إلى دم. وظهر الدم بشكل خمس جلطات غير متعادلة".وتابع: "على مدى سنين طويلة، كان يُعاد إجراء تحاليل علمية على تلك القطع ودام أهمها عشر سنوات، بين ١٩٧١ و١٩٨١، بطلب من البابا القديس يوحنا بولس الثاني، قام فريق من المختصّين العالميين بعملية البحث والتحليل، برئاسة البروفسور أودواردو لينولي، وأتت النتائج مذهلة فاللحم والدم هما لحم ودم بشريّان. وبالرغم من أن الدم البشري، شأنه شأن اللحم، يتحول إلى مسحوق بعد مرور بضع سنوات، غير أن هذه القطع التي ثبت خلوها من أي مواد حافظة بقيت سليمة، لا بل وجد مصل دم نضر في الجلطات وهي من فئة "أ ب" تمامًا كفئة دم رجل كفن تورينو".واستطرد: "وأما النقطة الأهم هنا أنه على الرغم من أحجام الجلطات الخمس المختلفة، إلا أن كل واحدة منها تزن ١٥.٨٥غ كما تزن الجلطات الخمس مجتمعة الوزن ذاته: ١٥.٨٥غ !!!".وأردف: "تذكرنا هذه الواقعة بأن المسيح حاضر في الوقت نفسه في كل قربانة ولكنه يبقى غير قابل للتجزئة، هذا الحبيب الذي يعطي ذاته لنا بكليتها في كل مناولة" من أكل جسدي وشرِب دمي ثَبَتَ فيّ وثَبَتُّ فيه (يوحنا ٦: ٥٦)، أما قطع اللحم فتعود الى البطين الأيسر من عضلة قلب كان حيًا في لحظة الأعجوبة، وينقل عن القديس الأب بيو أنه كان يستغرق في تأمل طويل خلال قداسه، وكان يخبر بتأثر عميق كيف كان في كل مرّة يناول أحد المؤمنين كان يرى يده تمتد الى قلب الرب، فهو يسوع يعطينا قلبه في القربان: حيّ، ومـتّحد بألـوهيته، فهل من إهتمام من قبلنا عندما نتناوله".وأكمل: "صحيح أن المؤمن ليس بحاجة إلى أعاجيب ليصدق حقيقة إيمانية معينة"، طوبى للذين آمنوا ولم يروا، ولكن الرب لا ينسى أن يترك بعض الإشارات تأتي لنجدة ضعفنا البشري، وشكوكها في هذا السر كما توما الذي في كل واحدٍ منا وتذكيرًا لكل شخصٍ غير مبالٍ بعظمة هذا السر العجيب والفائق الإدراك، وإن الخبراء، قبل أن تُعلن النتائج بطريقة رسميّة، قاموا بإرسال صورة وجه المسيح إلى الأباء الـفـرنسيسكان الذين يهتمون بكنيسة لانـشـيانو، وكان مكتوب عليها العبارة التالية: " الكـلمة صـار لـحمًا " (يوحنا ١: ١٤)".واختتم: "كل قداس نحضره ونشارك فيه يـذكرنا بيوم خميس الأسرار، يوم تأسيس الإفخارستيا، يوم العشاء السرّي ولقاء يسوع مع نلاميذه قبل الآمه وموتهِ وقيامته تاركًا لنا هذه الأمانه قائلًا: " خذوا فَكُلُوا، هذا هو جَسَدي "... " اشربوا منها كُلُّكم، فهذا هو دمي، دمُ العهد الجديد يُراقُ من أجل جماعةِ الناسِ لِغُفرانِ الخطايا " (متى ٢٦: ٢٧-٢٨) "إصنعوا هذا لِذِكري " ( لوقا ٢٢: ١٩ )... " فَمَن أكلَ خُبْزَ الرّبِّ أو شُرِبَ كأسَه ولَم يَكُنْ أهلًالهما فقد أذنبَ إلى جسَدِ الرَّبِّ ودَمِه " (قورنتس الاولى ١١: ٢٧)".