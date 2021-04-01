«المستثمرين»: توقعات بزيادة إنتاج مصانع مواد البناء قريبًا

قال محسن الجبالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن مبادرة التمويل العقاري التي اطلقتها الحكومة بفائدة 3% ستؤدي إلي زيادة انتاج مصانع مواد البناء خلال الفترة المقبلة.أضاف الجبالي، لـ"الدستور"، أن المبادرة ستساعد عدد كبير جدًا من فئة الشباب للحصول علي شقق لهم بتسهيلات تمويلية من البنوك، مؤكدًا أنها ليست المبادرة الاولي التي يطلقها الرئيس لتحسين مستوى معيشة المواطن، فهناك مبادرة حياة كريمة ايضًا.وتابع رئيس جمعية مستثمري بني سويف أن الحكومة واجهت الآثار السلبية الناتجة عن وباء كورونا بمنتهي الاحترافية دون الوقوع في خسائر اقتصادية كبيرة مثل باقي البلدان.