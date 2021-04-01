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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة تثمّن افتتاح الرئيس لمدينة الدواء: حلم طال انتظاره

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:53 م
مرثا محروس
مرثا محروس
محمد الشريف - إسلام نصير
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ثمّنت مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء بالخانكة اليوم، مؤكدة أن المجمع العملاق استمر تشييده قرابة 3 أعوام، مضيفة أنه يعد أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويًا.

أضافت مرثا أن المشروع حلم تحقق ويثبت أن الدولة المصرية تهتم بحق أصيل من حقوق الإنسان في حصوله على الدواء، فالدواء أحد عناصر الأمن القومي للدولة، لأنه يرتبط بصحة المواطنين وعبر سنوات شهدنا فيها الدواء يستخدم كمحدد سياسي وفي إطار العقوبات على بعض الشعوب.


شددت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن التوجه الرئاسي المصري نحو دعم الصناعات المصرية بشكل عام وصناعة الدواء بشكل خاص، يأتي في إطار مخطط الدولة لإعادة احياء الصناعات الإستراتيجية وتوفير احتياجات الدولة من الدواء وفتح أسواق جديدة للتصدير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري طبقا لأحدث تكنولوجيا في العالم، وما سيدفع رجال الأعمال والمستثمرين إلى زيادة الإنفاق في البحث العلمي في مجال الدواء بما يزيد من وتيرة تسريع تطوير التعليم في الجامعات والكليات المعنية بالخدمات الطبيبة والدوائية.

أضافت محروس أن وجود مصنعين في مدينة الدواء من بينهم مصنع الأدوية غير العقيمة، ويضم ١٥ خط إنتاج سيحقق توفير ما تحتاجه الدولة من أدوية للأمراض المزمنة، وكذلك ستساعد في ضبط أسعار الأدوية وكل ذلك سيعود بالنفع على المواطن المصري من الاستفادة بحقه في الحياة الكريمة الآمنة وبسعر مناسب.

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