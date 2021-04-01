نائبة تثمّن افتتاح الرئيس لمدينة الدواء: حلم طال انتظاره
الخميس 01/أبريل/2021 - 07:53 م
محمد الشريف - إسلام نصيرطباعة
ثمّنت مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الدواء بالخانكة اليوم، مؤكدة أن المجمع العملاق استمر تشييده قرابة 3 أعوام، مضيفة أنه يعد أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويًا.
أضافت مرثا أن المشروع حلم تحقق ويثبت أن الدولة المصرية تهتم بحق أصيل من حقوق الإنسان في حصوله على الدواء، فالدواء أحد عناصر الأمن القومي للدولة، لأنه يرتبط بصحة المواطنين وعبر سنوات شهدنا فيها الدواء يستخدم كمحدد سياسي وفي إطار العقوبات على بعض الشعوب.
شددت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن التوجه الرئاسي المصري نحو دعم الصناعات المصرية بشكل عام وصناعة الدواء بشكل خاص، يأتي في إطار مخطط الدولة لإعادة احياء الصناعات الإستراتيجية وتوفير احتياجات الدولة من الدواء وفتح أسواق جديدة للتصدير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري طبقا لأحدث تكنولوجيا في العالم، وما سيدفع رجال الأعمال والمستثمرين إلى زيادة الإنفاق في البحث العلمي في مجال الدواء بما يزيد من وتيرة تسريع تطوير التعليم في الجامعات والكليات المعنية بالخدمات الطبيبة والدوائية.
أضافت محروس أن وجود مصنعين في مدينة الدواء من بينهم مصنع الأدوية غير العقيمة، ويضم ١٥ خط إنتاج سيحقق توفير ما تحتاجه الدولة من أدوية للأمراض المزمنة، وكذلك ستساعد في ضبط أسعار الأدوية وكل ذلك سيعود بالنفع على المواطن المصري من الاستفادة بحقه في الحياة الكريمة الآمنة وبسعر مناسب.
أضافت مرثا أن المشروع حلم تحقق ويثبت أن الدولة المصرية تهتم بحق أصيل من حقوق الإنسان في حصوله على الدواء، فالدواء أحد عناصر الأمن القومي للدولة، لأنه يرتبط بصحة المواطنين وعبر سنوات شهدنا فيها الدواء يستخدم كمحدد سياسي وفي إطار العقوبات على بعض الشعوب.
شددت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن التوجه الرئاسي المصري نحو دعم الصناعات المصرية بشكل عام وصناعة الدواء بشكل خاص، يأتي في إطار مخطط الدولة لإعادة احياء الصناعات الإستراتيجية وتوفير احتياجات الدولة من الدواء وفتح أسواق جديدة للتصدير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري طبقا لأحدث تكنولوجيا في العالم، وما سيدفع رجال الأعمال والمستثمرين إلى زيادة الإنفاق في البحث العلمي في مجال الدواء بما يزيد من وتيرة تسريع تطوير التعليم في الجامعات والكليات المعنية بالخدمات الطبيبة والدوائية.
أضافت محروس أن وجود مصنعين في مدينة الدواء من بينهم مصنع الأدوية غير العقيمة، ويضم ١٥ خط إنتاج سيحقق توفير ما تحتاجه الدولة من أدوية للأمراض المزمنة، وكذلك ستساعد في ضبط أسعار الأدوية وكل ذلك سيعود بالنفع على المواطن المصري من الاستفادة بحقه في الحياة الكريمة الآمنة وبسعر مناسب.