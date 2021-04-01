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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة 60 ألف حالة تعد على نهر النيل

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:22 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
وائل القمحاوى
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يواصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 128 تعديا فى محافظات "الغربية - المنوفية - كفرالشيخ - الدقهلية - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 60138 إزالة، وذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، والحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.

من جانبه، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

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