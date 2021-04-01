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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد السبكي: «التأمين الشامل» يضمن الرعاية الصحية للمواطنين دون تمييز

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:17 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور يتماشى مع أحدث النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أن الدولة وفرت من خلال المنظومة أحدث الخدمات الطبية والعلاجية ما ساهم في رفع مستوى الخدمة.

وقال الدكتور أحمد السبكي- خلال لقائه مجموعة من شباب الأطباء العاملين بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة في بورسعيد، للاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتعرف علي التحديات التى يسهم تفاديها في تحقيق رضاء المنتفعين- إن الاستثمار في الكوادر البشرية أحد أدوات نجاح المنظومة.

وأوضح السبكي، خلال اللقاء، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، يقدم أفضل الخدمات والرعاية الصحية في مجال علاج أمراض القلب لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ووجه حديثة للأطباء قائلًا: حققتم ما عجزت عنه دول كبرى في تحقيق التوازن بين علاج كورونا وتوفير الخدمات الطبية الأخرى.

وأضاف الدكتور السبكي أن انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يدل على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وجادة نحو الإصلاح الصحي الشامل في مصر، والوصول بالمنظومة إلى أعلى مستوى الجودة العالمية، لافتًا إلى أن ميزة النظام الجديد هو ضمان علاج جميع المصريين وتكامل الخدمات الصحية، بما يحقق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بأحدث معايير الجودة العالمية.

وتابع: أنه ما يدل على هذا النجاح هو مؤشرات الأداء المالية والفنية التي حققتها انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي المنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة، وتليها الخدمات التي ستقدمها المنظومة بمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، ولفت إلى أنه سيتم نقل تجارب نجاح المنظومة إليهم من محافظة بورسعيد.

ووعد الدكتور أحمد السبكي بدراسة جميع مقترحات شباب الأطباء من العاملين بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، درة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ وذلك بما يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات رضاء المواطنين من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم.

فيما توجه الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان بالشكر لجميع القائمين على توفير الرعاية والخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أن ما شهده اليوم وما اطلع عليه بالتقرير النصف السنوي لإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية، يدعو إلى الفخر للوصول إلى هذا المستوى من النجاح خاصة مع مرور العالم بأزمة فيروس كورونا التي فرضت كثيرا من التغيرات على النظم الصحية على جميع مستوى العالم.

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي درع الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى الدكتور أشرف حاتم، مثمنًا جهود ودور البرلمان الفعال في سن التشريعات التي تخدم في تحسين مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

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