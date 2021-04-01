تامر عصام: صناعة الدواء أمن قومي وجاذبة للاستثمارات

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن استراتيجية الدولة وهيئة الدواء تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء في مصر، حيث إن صناعته أمن قومي وهي أيضًا من الصناعات الجاذبة للاستثمارات، موضحًا أن اختصاص الهيئة هو التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية ومأمونية وجودة تلك المستحضرات.وقال خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح مدينة الأدوية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهيئة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعي، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، وهو ما ساهم في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات.وتابع أن هيئة الدواء تعمل من خلال منهجية علمية سريعة ومنظمة، وأن هذه المنهجية لها محورين أساسيين متمثلين في التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون إستراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 أشهر بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء، أما المحور الثاني فهو يتمثل في التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.ونوه بأن الهيئة عملت في ظل أزمة كورونا على إيجاد آلية جديدة للتسجيل والتعامل مع المرحلة، من خلال توفير أدوية بروتوكولات علاج كورونا، وأن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري "ريمديسفير وفافيبرافير"، وتصنيعهم محليًا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي.وأكد أنه تم تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة مائة في المائة بناءً على توجيهات الرئيس السيسي بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع.وصرح بأنه تم تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة في رقمنة الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتمت إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع، وأنه أصبح لدى مصر حاليًا عدد (40) مصنعًا تحت الإنشاء نتيجة لسرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير، كما تم اعتماد (28) دواء مبتكرًا تم تداولها بمصر عام 2020 في نفس الوقت الذي تم تداول تلك المستحضرات في أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى إعطاء الترخيص الطارئ لـ(4) لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليًا.والجدير بالذكر أنه تم إنشاء هيئة الدواء المصرية طبقًا للقانون 151 لسنة 2019، وتم تفعيلها باللائحة التنفيذية في مارس 2020.