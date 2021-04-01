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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يهدي سفير ألمانيا «ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية»

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:49 م
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
هبه عويضه
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استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ظهر اليوم، الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة.

وأعرب «الفقي» عن سعادته باستقبال السفير سيريل نون وتبادل الآراء معه حول عدد من القضايا الثقافية.

وتحدث الدكتور مصطفى الفقي عن دور مكتبة الإسكندرية الدولي باعتبارها مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة والتفاعل بين الحضارات.

وأكد أن المكتبة تركز جهودها على دعم الثقافة والفنون والآداب والحفاظ على التراث.

من جانبه، أعرب السفير سيريل نون على سعادته بوجوده في مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها بحق منارة الثقافة والمعرفة في ومصر والعالم، وشدد على حرصه على التعاون مع مكتبة الإسكندرية في مشروعات ثقافية مستقبلية.

وشهد اللقاء الحديث عن مشروعات التعاون بين مكتبة الإسكندرية وعدد من الهيئات والمؤسسات الألمانية، ومنها تنظيم دورات تدريبية لتحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر، ومعرض "ألمانيا بلد المخترعين" الذي نظمته المكتبة في مارس 2021 بالتعاون مع معهد جوتة.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي السفير سيريل نون عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".

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