شعبة الاتصالات: الشركات المصرية والكرواتية لديها فرصة بالسوق الأوروبية

شارك إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بغرفة القاهرة التجارية في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي شهد حضور وزراء خارجية البلدين وكبار رجال الأعمال المصريين والكرواتيين.وأكد سعيد، على هامش المنتدى، أهمية التحول الرقمي والشمول المالي، عبر توصيل الخدمة للمواطنين بسهولة وعدم وجود مخاطر صحية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.شدد على ضرورة مساعدة الشركات المصرية والكرواتية في الحصول على التمويل اللازم من خلال مبادرات البنك المركزي في مصر، وبنك كرواتيا للتنمية والإعمار والتصدير الذي شارك في فعاليات المنتدى، حتى يمكن المساهمة في تأهيل الشركات في البلدين لتصدير خدماتها وأنشطتها للدول الأفريقية والدول الأوروبية.وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال افتتاحه المنتدى أمس، أن العلاقات المصرية الكرواتية تبدأ اليوم مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي لترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي شهدتها علاقة الدولتان خلال العاميين الماضيين، مشددا على وجود فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي، حيث كلا البلدين يملكان دورا اقتصاديا هاما في إقليمه بما يفتح المجال لتمركز الأعمال والإنتاج المشترك وإعادة تصديره سواء لأفريقيا من خلال مصر أو لأوروبا من خلال الأسواق الكرواتية.في سياق متصل، أكد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان رادمان أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الكرواتية للتوسع في السوق المصري خاصة في مجال السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية.