رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة الاتصالات: الشركات المصرية والكرواتية لديها فرصة بالسوق الأوروبية

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:46 م
إيهاب سعيد رئيس الشعبة
إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات
دعاء أبو العزم
طباعة
شارك إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بغرفة القاهرة التجارية في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي شهد حضور وزراء خارجية البلدين وكبار رجال الأعمال المصريين والكرواتيين.

وأكد سعيد، على هامش المنتدى، أهمية التحول الرقمي والشمول المالي، عبر توصيل الخدمة للمواطنين بسهولة وعدم وجود مخاطر صحية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

شدد على ضرورة مساعدة الشركات المصرية والكرواتية في الحصول على التمويل اللازم من خلال مبادرات البنك المركزي في مصر، وبنك كرواتيا للتنمية والإعمار والتصدير الذي شارك في فعاليات المنتدى، حتى يمكن المساهمة في تأهيل الشركات في البلدين لتصدير خدماتها وأنشطتها للدول الأفريقية والدول الأوروبية.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال افتتاحه المنتدى أمس، أن العلاقات المصرية الكرواتية تبدأ اليوم مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي لترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي شهدتها علاقة الدولتان خلال العاميين الماضيين، مشددا على وجود فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي، حيث كلا البلدين يملكان دورا اقتصاديا هاما في إقليمه بما يفتح المجال لتمركز الأعمال والإنتاج المشترك وإعادة تصديره سواء لأفريقيا من خلال مصر أو لأوروبا من خلال الأسواق الكرواتية.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان رادمان أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات الكرواتية للتوسع في السوق المصري خاصة في مجال السيارات والسياحة والأدوية وقطاع الصناعات الهندسية.

موضوعات متعلقة

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة فى أحداث «سلة الأهلى والزمالك»

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد