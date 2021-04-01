«آداب الإسكندرية» تناقش رسالة القس مينا لبيب عن الملاك ميخائيل
الخميس 01/أبريل/2021 - 06:48 م
جرجس صفوتطباعة
تناقس كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، الأربعاء المقبل، رسالة الماجستير المقدمة من القس مينا لبيب فانوس، في موضوع "رئيس الملائكة ميخائيل من خلال مخطوطات الحامولي".
وتتكون لجنة المناقشة والحكم من كل من: الدكتورة فادية أبو بكر، والأنبا بافلي، والدكتورة سهير أحمد.
ورسم القس مينا في 8 مارس 2009 م، ويخدم بكنيسة الملاك ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت القبطية الأرثوذكسية، بحي العجمي (البوابة 8)، بمحافظة الإسكندرية.
وتتكون لجنة المناقشة والحكم من كل من: الدكتورة فادية أبو بكر، والأنبا بافلي، والدكتورة سهير أحمد.
ورسم القس مينا في 8 مارس 2009 م، ويخدم بكنيسة الملاك ميخائيل والقديس تكلا هيمانوت القبطية الأرثوذكسية، بحي العجمي (البوابة 8)، بمحافظة الإسكندرية.