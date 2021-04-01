محافظ السويس يجتمع بالمجلس التنفيذي للاستعداد لشهر رمضان

عقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اليوم، اجتماعا بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء المصالح الحكومية للوقوف على استعدادات جميع الجهات لاستقبال شهر رمضان المبارك.وأكد «صقر» على مديري المديريات ورؤساء الأحياء وكل المسئولين برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة المرافق والخدمات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.