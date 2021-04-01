بمشاركة 21 دولة.. بدء تصفيات المسابقة العالمية مداح الرسول

تبدأ قناة اقرأ غدًا في التاسعة مساءً عرض أولى حلقات مرحلة التصفيات للمسابقة العالمية مداح الرسول التي تشهد تصعيد ٣٦ منشدًا، يتنافسون على جوائز المسابقة التي تبلغ ١٠٠ ألف ريال سعودي.المسابقة انطلقت على شاشة القناة فبراير الماضي بمشاركة ٢١ دولة من أبرزها مصر، السعودية، الأردن، المغرب، الهند، العراق، إندونيسيا، ماليزيا، تونس، سوريا، تركيا، باكستان ولبنان.مسابقة "مداح الرسول" تقديم محمد محفوظ ومي عصام، وتعرض يومي الجمعة والسبت في التاسعة مساءً.