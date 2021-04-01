«عد تنازلي».. تفاصيل الموكب الملكى لنقل 22 مومياء لمتحف الحضارة

الملك رمسيس الثاني

الملك رمسيس الثالث

تحتمس الأول

الملك ستي الأول

الملك ستي الثاني

الملك مرنبتاح

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، من خلال موكب مهيب سيتحدث عنه العالم أجمع.وستشهد مصر في 3 أبريل موكب نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ضمن احتفال عالمي راق يليق بملوك وملكات مصر يشارك فيه مجموعة من الهيئات والوزارات، وستحمل المومياوات الملكية في عرض فني مبهر احتفالًا بالخروج الملكي للمومياوات من المتحف المصري، بمشاركة عجلات حربية تم صنعها خصيصًا لهذا الحدث للمشاركة على جانبي الطريق أثناء الموكب.ويتقدم الملك رمسيس الثاني عرض المومياوات ثم رمسيس الثالث ورمسيس الرابع ورمسيس الخامس ورمسيس السادس ورمسيس التاسع، ثم تحتمس الأول والثاني وتحتمس الثالث.ويشمل الموكب تحتمس الرابع والملك سقنن رع والملكة حتشبسوت وأمنحتب الأول وأمنحتب الثاني وأمنحتب الثالث وأحمس نفرتاري وميريت آمون وسبتاح ومرنبتاح والملكة تي وسيتي الأول وسيتي الثاني.«الدستور» تستعرض بعض المعلومات عن تاريخ المومياوات المشاركات في الحدث.يُعَدّ أشهر ملوك الدولة الحديثة ومن أعظم محاربي مصر، حيث خلف والده الملك سيتي الأول، وأصبح ملكًا ما بين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين من العمر، وتمتع بحكم طويل يصل لنحو سبعة وستين عامًا، وترك كمًّا كبيرًا من الآثار والنقوش.وعُثر على مومياءه عام 1881 في خبيئة الدير البحري غرب الأقصر، وأشارت الفحوصات التي أجريت للمومياء أنه توفي تقريبا في سن التسعين، ومن أشهر مشاريعه الإنشائية معبد أبوسمبل والرامسيوم المكرس لعبادته الجنائزية.ثاني ملوك الأسرة العشرين في مصر القديمة، ويعتقد أنه حكم من 1186 إلى 1155 قبل الميلاد، وينظر إليه باعتباره آخر ملك عظيم في المملكة الحديثة يمارس سلطة كبيرة على كامل مصر، وصف بأنه «الفرعون المحارب» بسبب استراتيجياته العسكرية القوية، وتمكن من هزم الغزاة المعروفين باسم «شعوب البحر» الذين تسببوا في تدمير الحضارات والإمبراطوريات الأخرى المجاورة.وأصدر أوامره لبناء ملحقات هامة في المعابد بالأقصر والكرنك، وكذلك المعبد الجنائزي والمجمع الإداري في مدينة هابو، التي تعد من بين الأكبر والأفضل في الحفاظ على مصر.اعتلى العرش وقد جاوز الأربعين من عمره بعد وفاة الفرعون أمنحتب الأول خلال فترة حكمه، كان يقوم بحملات في عمق بلاد الشام والنوبة، ودفع حدود مصر إلى أبعد من أي وقت مضى، وبنى أيضًا العديد من المعابد في مصر وبنى لنفسه مقبرة في وادي الملوك، فهو أول من قرر ألا يدفن في هرم أو ما شابه، وفضل أن يدفن في مكان بعيد.وتوفى تحتمس الأول وهو في سن الخمسين تقريبا ودفن في وادي الملوك، ويعتبر أول ملك يدفن بهذا المكان بالمقبرة التي أعدها له «إنني» مدير أعماله وهي مكسوة بالجص ومنقوشة بنص قصير ملون عنوانه (رسائل الحجرة السرية).هو ابن الملك رمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشر، عصر الدولة الحديثة، وحكم مصر لمدة واحد وعشرين عامًا على الأقل، وقاد حملات عسكرية لإعادة فرض السيطرة المصرية في الخارج، وقاد أيضا معركة ضد الحيثيين، وتم تسجيل هذه الانتصارات العسكرية في معبد آمون بالكرنك، وعُثِر على مومياء الملك ستي الأول عام 1881 في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر، وتم تقدير عمر الملك ستي الأول عند وفاته في الأربعينيات من العمر.ابن الملك مرنبتاح ويعتبر الملك الخامس من الأسرة التاسعة عشرة من الدولة الحديثة، وحكم لمدة ست سنوات تقريبًا، وعثر على مومياء الملك سيتي الثاني عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر، داخل لفائف كثيرة من الكتان الناعم المميز، وتم الحفاظ على ملامح وجه الملك ستي الثاني بشكل جيد، كما تم العثور على تمائم صغيرة من الفيانس على سلاسل ملفوفة حول الجزء السفلي من المومياء.الابن الثالث عشر للملك رمسيس الثاني، من عصر الدولة الحديثة، الأسرة التاسعة عشر، ونتيجة لطول عهد والده، فقد اعتلى العرش في سن كبير، وحكم لمدة أحد عشر عاما، وعُثر على مومياءه عام 1898 في مقبرة أمنحتب الثاني (KV 35) بوادي الملوك بالأقصر، وكشفت الدراسات أنه مات عن عمر حوالي ستين عاما.وشارك في عدد من الحملات العسكرية، وترجع لعهده واحدة من أهم القطع الأثرية وهي «لوحة النصر».